Ein Architektenhaus individuell geplant und grundsolide Stein auf Stein gebaut – dafür steht die Fischer-Bau GmbH. Als eine der bedeutendsten Bauträgergesellschaften Norddeutschlands verwirklicht das Unternehmen, das heute in zweiter Generation geführt wird, für die Kunden seit mehreren Jahrzehnten ihr ganz persönliches Traumhaus. Fischer-Bau begleitet den Hausbau mit außergewöhnlichem Engagement sowie einer kompetenten und ehrlichen Beratung.

So ist es kein Wunder, dass viele Häuser aufgrund von Weiterempfehlungen zufriedener Bauherren gebaut werden. Das Verkaufsteam von Fischer-Bau berät am Stammsitz in Laatzen oder aber in einem der beiden Musterhäuser über Wissenswertes vom Grundriss über die Haustechnik bis hin zur Ausstattung. Der Service umfasst weit mehr als die Umsetzung konkreter Pläne, denn Fischer-Bau steht dem Kunden auch bei der Finanzierung und auf der Suche nach dem passenden Grundstück zur Seite.

Ein Beispiel, wie harmonisch sich moderne Architektur mit innovativer Energietechnik vereinen lässt, zeigt die Fischer-Bau GmbH in Europas größter Null-Emissions-Siedlung in Hannover-Wettbergen. In dem Musterhaus im zero-e-park, einer zweigeschossigen Stadtvilla, erleben Interessierte auf 170 eingerichteten Quadratmetern das Wohngefühl eines KfW40-Effizienz- und Passivhauses – ausgestattet mit neuester Wärmepumpentechnik sowie kontrollierter Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Mehr als 260 Seiten Hausträume liefert zudem der neue Hauskatalog, den Interessierte kostenlos im Musterhaus der Fischer-Bau GmbH abholen können.

Kontakt Fischer-Bau GmbH

Hannover-Laatzen, Telefon: (0 51 02) 91 90 90

Hannover-Wettbergen, Telefon: (05 11) 45 08 22 80

E-Mail: info@fischerbau.de

Internet: www.fischerbau.de Die Musterhäuser in der Lübecker Straße 14 und 14a in Laatzen und in der Hanna-Neuse-Straße 16 in Wettbergen sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.