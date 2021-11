Einsparen beim Einheizen

Bei klirrender Kälte die Heizung aufdrehen und es sich zu Hause gemütlich machen – das klingt verlockend. Damit am Ende der Heizperiode nicht das böse beziehungsweise teure Erwachen folgt, ist die Investition in eine energieeffiziente Wärmeanlage ratsam. Gute Neuigkeiten für alle Sparfüchse: Die staatliche Förderung für neue Heizungen geht nicht nur weiter, sie wurde sogar ausgebaut.

Die bisherigen Fördersätze zwischen 20 und 45 Prozent für neue Gasbrennwertheizungen in Kombination mit erneuerbaren Wärmequellen bleiben bestehen und werden zusätzlich um einen Bonus von 5 Prozentpunkten erweitert, wenn die Modernisierung der Heizung im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans erfolgt. Bei allen Fragen rund um moderne Heizungsanlagen sowie deren Förderungen helfen Heizungsinstallateure kompetent weiter. Etwa wenn es um die Unterschiede zwischen der Förderung von Heizungen im Bestand und im Neubau geht: Im ersten Fall gibt es bei Gasbrennwertheizungen 20 Prozent Förderung, wenn die Anlage „renewable ready” ist – also innerhalb von zwei Jahren um eine erneuerbare Energiequelle erweitert wird. Für eine Gas-Hybridheizung in Kombination mit einer Solarthermie-, Biomasse- oder Wärmepumpenanlage werden 30 Prozent Förderung gezahlt.

Basiert das Heizsystem ausschließlich auf erneuerbaren Energien, beträgt der Zuschuss 35 Prozent. Besonders attraktiv ist der Wechsel von einer alten Ölbrennwertheizung zu einer Gas-Hybrid- oder einer Hybridheizung aus komplett erneuerbaren Energien: Hier sind satte 45 Prozent Förderung drin. Zusammen mit dem Bonus von 5 Prozentpunkten aus dem Sanierungsfahrplan ergibt das eine Förderung von 50 Prozent.

HLC