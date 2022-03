Ein geschützter Wohlfühlort im Freien

Ein Sommerdach umrahmt ein behagliches Refugium in der Natur, vielleicht den Essplatz oder die Lounge-Ecke für entspannte Momente. Genaugenommen entsteht mit der modernen Aluminiumkonstruktion nicht nur ein gut geschützter Raum im Freien, sondern auch ein Plus an Wohn- und Lebensqualität.

„Wir vergrößern den Wohnraum und schaffen so einen Platz, an dem die Menschen ihren Garten auch bei Sonne, Wind und Nieselregen bis weit über den Sommer hinaus genießen können“, sagen die Experten der Tischlerei Maik Othmer.

Sowohl das wasserdichte Faltendach, als auch die Glasschiebeelemente lassen sich jederzeit dem Wetter entsprechend regulieren. Das Schöne an der filigranen, aber robusten Konstruktion ist jedoch, dass Pavillon und Faltdach das ganze Jahr über im Freien stehen bleiben können.

In der eigenen Ausstellung zeigt das Unternehmen aus Hotteln bei Sarstedt verschiedene Varianten solider Sommerdächer, die sich in Farbe und Design immer perfekt an die Außenfassade und -gestaltung anpassen lassen. Die kompetenten Mitarbeiter beraten außerdem zum Rundum-Sorglos-Paket der Tischlerei. Denn das Team kümmert sich nicht nur um die Auswahl der optimalen Variante, sondern übernimmt nach dem Aufmaß vor Ort mit dem fachlichen Know-how auch die komplette Planung und Montage des Systems.