Ein Freund fürs Leben

Durchs Leben begleiten uns viele Menschen: zunächst die Eltern, dann werden Freunde immer wichtiger. Bei unzähligen Treffen, Unternehmungen und durch gleichzeitig gemachte Erfahrungen entstehen zu ihnen oft Bindungen, die alle Zeiten überdauern. Ebenso verlässlich und ein wahrer Begleiter durchs Leben ist auch ein Kachelofen.

Ofen sorgt für mollige Wärme

Was macht einen Kachelofen so besonders? Ganz einfach: Egal ob es gerade stürmisch zugeht und man Trost und Zuspruch benötigt oder man einfach nur entspannen will, auf seinen Kachelofen kann man sich verlassen. Er ist stets für einen da, macht von fossilen Energien unabhängig und bringt mollige Wärme ins Haus. Großes Plus außerdem: Statt eines Mainstream-Möbelstücks hält mit einer solchen Feuerstätte ein exakt nach den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen gefertigter Ofen Einzug ins Zuhause. Vom solide arbeitenden Fachbetrieb hergestellt, wird er zum Begleiter auf lange Zeit. In einer künstlerisch arbeitenden Kachelofenwerkstatt verschmelzen Handwerk und Kunst zu einer kreativen Einheit. Inspiriert von Gaudí und Hundertwasser liegt der Schwerpunkt auf Entwurf und Herstellung von Kachelöfen und Feuerstellen, die sich durch die für diese Künstler typische Form- und Farbsprache auszeichnen. Jeder Ofen ist somit ein traditionell mit Hand, Herz und Seele gefertigtes Einzelstück, ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik. Die geschwungenen Formen des Kachelofens verschmelzen dabei mit ihrer Wohnumgebung. Statt Ecken und Kanten verbreitet eine Kombination aus fröhlich-bunten und erdfarbenen keramischen Fliesen, die die Öfen verzieren, ein Gefühl von Harmonie. Die angenehme Strahlungswärme der Ofenkacheln, die besonders geeignet sind, Wärme zu speichern, schafft eine gemütliche Atmosphäre.

