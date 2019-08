Europas größter Parketthersteller hat sein Sortiment um Designböden erweitert – luxuriös, und exklusiv. Aber woher die Wendung? „Die neuen Designböden grenzen sich konsequent von klassischen Vinylböden ab: Sie sind absolut phthalatfrei und damit gesundheitlich völlig unbedenklich“, erklärt ein Bodenexperte von HolzLand Stoellger. Ganz im Sinne des Herstellers Kährs, der hohen Wert auf nachhaltige und ökologische Bodenlösungen legt.

Auftritt Designböden

Hoch frequentierte Bereiche wie Hotels, Büros oder Shops setzen schon lange auf Designböden. Denn hier sind die strapazierfähigen und verschleißfreien Böden ideal. Doch auch Privathaushalte kommen immer mehr auf den Designboden: „Der Boden ist wasserfest und absolut pflegeleicht. Gleichzeitig nimmt er trotz tobender Kinder, Tiere, Möbel oder anderen Belastungen keinen Schaden“, so der Experte.

Echt stabil dank „Rigid Core“

Die Kährs Click-Kollektion verspricht klebstofffreie, dekorative und robuste Designböden für jeden Raum. Dank reinem Vinyl und starrem Kern „Rigid Core“ ist der Bodenbelag sehr strapazierfähig und formstabil. „Trotz der minimalen Aufbauhöhe brechen die Klicksysteme nicht auf. Gerade bei Renovierungsböden sind wir damit im Vorteil“, betont der Fachmann. Kombiniert mit dem patentierten 5G-Verriegelungssystem ist die hohe Lebensdauer der Böden garantiert – „und das sogar trittschallgedämmt“.

Natürliches Design von Holz und Stein

Optisch präsentiert Kährs die Luxusklasse an Designböden: Natürlich und überzeugend sind die vielen Holz- und Steinoptiken nachgeahmt. Die Vielfalt an Farben und Formen schafft endlose Gestaltungsmöglichkeiten. Dank einfachem Zusammenklicken sind die Designböden im Handumdrehen verlegt. Wer sich Hilfe wünscht, ist bei HolzLand Stoellger in Langenhagen an der richtigen Adresse: „Unsere Holzhelden verlegen jeden Bodenbelag zuverlässig, schnell und absolut fachmännisch“, verspricht der Experte.