Die Zukunft gehört den Fertighäusern

Ein Haus zu bauen bedeutet, sich einen Traum zu erfüllen. Bereits für mehr als 20 Prozent der Bauherren ist ein Fertighaus der praktischste und zuverlässigste Weg in die eigenen vier Wände. Auf die persönliche Note muss dabei niemand verzichten. Fertighäuser werden frei nach den individuellen Wünschen der Baufamilie geplant und gebaut, sodass für jede Baufamilie ihr individuelles Traumhaus errichtet wird.

Überzeugend ist auch das Baumaterial, das wie kein anderes für umweltverträgliches Bauen und gesundes Wohnen steht. Fertighäuser werden aus dem Holz nachhaltig bewirtschafteter Wälder konstruiert. Der nachwachsende Rohstoff speichert große Mengen CO2, wodurch das Bauen mit Holz einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die guten bauphysikalischen Eigenschaften des Holzes sind außerdem für die hervorragende Energieeffizienz von Fertighäusern verantwortlich. Die neueste Generation energieeffizienter Fertighäuser erzeugt sogar mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren Energiequellen, als ihre Bewohner im Jahresdurchschnitt verbrauchen. Energieeffiziente Fertighäuser werden zudem besonders gefördert und ermöglichen Bauherren satte Zuschüsse bei der Baufinanzierung.

Wer sich selbst von den Vorteilen und positiven Eigenschaften moderner Holz-Fertighäuser überzeugen möchte, für den lohnt sich ein Besuch in der FertighausWelt Hannover. Bauinteressierte können sich hier über individuell geplante Eigenheime in Fertigbauweise beraten lassen und sich über entsprechende Fördermöglichkeiten informieren.

Um einen Beratungstermin zu vereinbaren, können Bauinteressenten vorab Kontakt mit dem Haushersteller ihrer Wahl aufnehmen oder sich online auf www.fertighauswelt.de für eine Bauberatung anmelden.

Online sind ebenfalls alle Musterhäuser sowie viele weitere Traumhäuser digital zu besichtigen. Durch die virtuellen 360-Grad-Rundgänge durch die einzelnen Musterhäuser lässt sich das Wohnen in einem modernen Holz-Fertighaus auch ganz bequem von zu Hause aus erleben.

Aktuelle Besucherinformationen und Infos zu den Öffnungszeiten der FertighausWelten sind auf www.fertighauswelt.de zu finden.