Die Tilgung nicht aus den Augen verlieren

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, kann nach wie vor von historisch niedrigen Bauzinsen profitieren. Doch Zinsen allein machen keine Baufinanzierung. Im aktuellen Zinstief führen die niedrigen Zinsen oft zu einer Laufzeitverlängerung der Baufinanzierung. Es empfiehlt sich, die Tilgungshöhe bei 2 oder idealerweise sogar 3 Prozent anzusetzen, um die Gesamtlaufzeit des Darlehens und die Kosten bei den Bauzinsen zu verringern.

Wer sich in der aktuellen Marktsituation absichern möchte, der wählt eine längere Zinsbindungsdauer. In Zeiten niedriger Bauzinsen kann es weiterhin sinnvoll sein, die Zinsbindung auf mindestens 15 bis 20 Jahre anzusetzen. Durch die lange Zinsbindung erhalten Käufer Planungssicherheit: Läuft die Sollzinsbindung aus, benötigt der Kreditnehmer eine Anschlussfinanzierung in Höhe der Restschuld. Mindestens sechs bis zwölf Monate vor Auslaufen des Darlehens sollten entsprechende Angebote verschiedener Kreditinstitute verglichen werden, um einen Marktüberblick zu erhalten und so finanzielle Ressourcen einzusparen.

Forward-Darlehen bieten die Chance, sich bereits fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindungsfrist eine günstige Anschlussfinanzierung zu sichern. Das lohnt sich besonders dann, wenn Kunden und Berater einen langfristigen Anstieg der Hypothekenzinsen erwarten. Baufinanzierungsexperten vergleichen Angebote von über 450 Banken und unterstützen vor Ort oder online mit einer kostenlosen Beratung und Angebotserstellung – auch bei Anschlussfinanzierungen. Gute Vergleichswerte bietet auch eine Übersicht: Sie verrät, wie Bauherren mit ähnlichen Immobilienvorhaben ihre Baufinanzierung gestaltet haben und gibt Vergleichsdaten zu Zinsbindung, Tilgungssatz, Eigenkapitalanteil und weiteren relevanten Parametern.

