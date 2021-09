Details machen ein Zuhause

Hand aufs Herz: Ein Raum ist erst dann wirklich komplett, wenn die Gardinen hängen. Sie verleihen Gemütlichkeit, schützen aber auch vor Kälte und unerwünschten Blicken. „Wir fertigen Rollos, Jalousetten und Plissees, mit besonders großer Leidenschaft widmen wir uns aber Gardinen und Vorhängen“, sagt Rainer Mucke. Seine Wohnraummanufaktur führt Stofftrends und klassische Kollektionen, die durch gekonnte Neuinterpretationen für den Interieur-Bereich bestechen. Sie alle erfüllen sowohl funktionelle Zwecke, lassen aber ebenso Licht und Schatten miteinander spielen. In puristisch eingerichteten Räumen wirken helle Stoffe wie ein Weichzeichner und lassen viel Raum für Einrichtung und Design. Vorhänge und Gardinen mit ausdrucksstarken grafischen Drucken, in Aquarellfarben oder mit außergewöhnlichen Strukturen sorgen für ästhetische Highlights im eleganten Wohnambiente.

In der Wohnraummanufaktur Mucke wird im eigenen Atelier genäht, maßgeschneidert für beinahe jede Fensterform- und Größe. Bedienbar sind die Fensterdekorationen mittlerweile je nach Ausführung mechanisch, elektrisch, mit Akkuantrieb oder über Smart Home. „Viele Variationen sind denk- und machbar, lassen sich den Vorstellungen der Kunden entsprechend anpassen“, sagt Rainer Mucke.

Und weil wir es uns in den eigenen vier Wänden im Herbst und Winter gern richtig gemütlich machen, gibt es in der Wohnraummanufaktur Teppiche in unterschiedlichster Couleur für Wärme, Behaglichkeit und entspannte Atmosphäre sowie wunderbare Plaids aus Schurwolle, Alpaka oder Baumwolle und Kissen aus eigener Herstellung.