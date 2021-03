Der neue Maßstab für Ihren Boden

Nirgendwo verbringen wir gegenwärtig mehr Zeit als zu Hause, womit der Lebensmittelpunkt klar definiert ist. „Natürlich beobachten wir das auch an dem Verhalten und den Ansprüchen unserer Kunden“, verrät der Fachmann von HolzLand Stoellger in Langenhagen. „Sie machen es sich zu Hause schön und achten zeitgleich auf Qualität und Funktion.“ Der neue Designboden MeisterDesign. next kommt da wie gerufen. Denn laut Experten setzt dieser einen ganz neuen Maßstab für Böden.

Auch beim neuen Bodenbelag der Kollektion MeisterDesign stehen Nachhaltigkeit und Komfort im Fokus. So ist der „Vinylboden ohne Vinyl“ frei von PVC und Weichmachern und mit seiner Korkschicht rundum nachhaltig. Doch auch seine weiche und elastische Oberflächenbeschichtung ist ein echter Pluspunkt. „Ich als Barfußgänger kann es bezeugen: Das Laufgefühl ist purer Luxus“, schwärmt der Experte aus der Bodenabteilung. MeisterDesign. next hat es aber auch optisch drauf. Er überzeugt mit einer völlig neuartigen Oberflächenbrillanz und acht hochwertigen Holzdekoren.

MeisterDesign. next schafft Extrakomfort. Und das nicht nur in Wohn- und Schlafräumen, sondern genauso in Küche oder Bad. „Sogar auf Fußbodenheizungen kann man den Bodenbelag verlegen“, verrät der Bodenprofi. Die Geheimwaffe des Allroundtalents ist dabei sein hochwertiger dreischichtiger Aufbau. Denn der bietet die Basis für einen langlebigen Bodenbelag. Die integrierte Korktrittschalldämmung sorgt für Ruhe, das Aqua-Safe-System für den entspannten Alltag. „Ganze vier Stunden ist der Boden dank der besonderen Kantenimprägnierung und dem dicht schließenden patentierten Fold-Down-Klicksystem Masterclic Plus wasserresistent. Da sickert nichts durch“, so der Profi.

Doch wie kommt man in Zeiten des Lockdowns an den Designboden? „Im Rahmen unseres Service stellen wir uns individuell auf Kunden und Gegebenheiten ein – und das tun wir auch jetzt.“ Mit Abstand gehen die Holzhelden also weiterhin die Projekte an – ob über die telefonische Beratung, per Click & Collect oder über den Onlineshop.

Kontakt HolzLand Stoellger

Bayernstraße 18

30855 Langenhagen/Godshorn

Telefon (05 11) 74 07 20

info@holzland-stoellger.de

www.holzland-stoellger.de