Das sind die beliebtesten Wohnflächen der Stadt

Hannover hat viele tolle Wohnviertel. Wer würde nicht gerne an der Eilenriede wohnen, der „grünen Lunge“ der Stadt, am Maschsee oder in einem der besonders beliebten Stadtteile wie der List, Linden oder der Südstadt? Doch diese gefragten Lagen haben auch ihren Preis – und entsprechend tief müssen Interessenten in die Tasche greifen.

Entwicklung Mietspiegel Hannover Quelle: Quelle: Stadt Hannover

Besonders Bauland ist in Hannover sehr gefragt – wobei die Preise hier je nach Lage des Baugebietes stark schwanken. Die höchsten Quadratmeterpreise für Wohnungsbauland musste man laut aktuellem Grundstücksmarktbericht in Kirchrode-Ost (900 Euro) sowie am Steuerndieb in Groß-Buchholz, im Philosophenviertel in Kleefeld und in Kirchrode-West (je 850 Euro) auf den Tisch legen. Für den gewerblichen Geschosswohnungsbau waren die Grundstücke in der Südstadt, der Walderseestraße (List) und im Zooviertel die teuersten. Wer dagegen in den kleineren Dörfern im Norden der Region kaufte, konnte das ab 35 Euro je Quadratmeter Bauland tun.

Teuer und gefragt: Wohnen im Kleefelder Philosophenviertel Quelle: Franz Fender

3500 neue Wohnungen in Kronsrode

Die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden ist weiterhin riesig. Und so zeichnet sich trotz der vielen Neubauten in der Stadt keine Entspannung am Wohnungsmarkt ab. Die Stadt Hannover geht daher nun in die Offensive und startet die Vermarktung für das letzte große Baufeld am Kronsberg. Im Süden des aktuellen Baugebiets Kronsrode sollen noch einmal 1000 Wohnungen entstehen. Insgesamt werden in Kronsrode innerhalb weniger Jahre 3500 Wohnungen für bis zu 8000 Menschen gebaut. Zum Vergleich: Beim benachbarten Expo-Stadtteil Kronsberg waren es 3000 Wohnungen. Und unter anderem werden auch in der Wasserstadt in Limmer bald viele Menschen ein neues Zuhause beziehen, ebenso wie in zwei Ökosiedlungen am Kronsberg und in Wennigser Mark am Deister.

Wer nicht selbst bauen möchte, sondern ein gebrauchtes Eigenheim sucht, muss sich auf gestiegene Preise einstellen. Zuletzt wurde ein freistehendes Einfamilienhaus in der Stadt Hannover im Schnitt für 523 000 Euro verkauft – und damit etwa 10 Prozent teurer als noch im Vorjahr. Im Umland lag der Preis für ein vergleichbares Objekt immerhin auch noch bei 350 000 Euro (3,5 Prozent höher als im Vorjahr). Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften betrugen die Kaufpreise in der Landeshauptstadt im Schnitt 400 000 Euro, im Umland 320 000 Euro.

Ähnlich schwierig sieht die Situation auf dem Wohnungsmarkt für Mieter aus. Der neue Mietspiegel, der Ende September vom Rat der Landeshauptstadt beschlossen wurde, sieht eine durchschnittliche Preiserhöhung um 13 Prozent seit 2019 vor. Damit dürfen Eigentümer ihre Wohnungsmieten künftig erneut anheben – und Tausende Mieter werden bald mehr zahlen müssen. In dem kürzlich veröffentlichten Mietspiegel ist auf 16 Seiten genau aufgeführt, nach welchen Faktoren der legal zulässige Mietpreis berechnet wird.

Entscheidend dafür sind unter anderem die Wohnungsgröße, das Alter der Wohnung, ihre Lage und die Ausstattung. Dafür hat das Hamburger Unternehmen Immo-Consult allein in Hannover 2613 Mietverträge bei Mietern und 3228 Verträge bei Vermietern erfasst. All diese Faktoren fasst der Mietspiegel in einer Tabelle zusammen, aus der sich die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete einer Wohnung ablesen lässt. Die darf ein Eigentümer bei einer Mieterhöhung nicht überschreiten, bei einer Neuvermietung maximal um 10 Prozent.

Auch kleine Wohnungen werden teurer

Für eine Wohnung am Altenbekener Damm („gute Wohnlage“) mit 70 Quadratmetern aus dem Baujahr 1965 ist laut Mietspiegel zum Beispiel eine Quadratmetermiete zwischen 6,31 und 10,20 Euro zulässig. Das bedeutet, dass eine Erhöhung bis auf rund 700 Euro Kaltmiete erlaubt wäre – noch 2019 lag die Obergrenze hier bei rund 560 Euro. Auch kleinere Wohnungen sind von diesem Trend betroffen. Eine ­40-Quadratmeter-Wohnung in der Sutelstraße („normale Wohnlage“) darf neuerdings bis zu 7,46 Euro pro Quadratmeter kosten – und damit monatlich 35,20 Euro mehr als bislang.

Immerhin liegt Hannover mit diesen Mieterhöhungen im Vergleich zu anderen Großstädten noch im unteren Mittelfeld. Nach Angaben der Stadtverwaltung belegt die Landeshauptstadt laut dem sogenannten F+B-Mietspiegelindex für 2020 im Großstädtevergleich auf Platz zehn von 15. Auf den ersten drei Plätzen befinden sich demnach Stuttgart, München und Frankfurt. Preiswerter als in Hannover ist es demnach nur in den Großstädten Berlin-Ost, Dresden, Duisburg, Dortmund und Leipzig.

­­Conrad von Meding