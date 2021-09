Das Zukunfts-Zuhause

Um 22 Jahre und bald 1000 perfekt umgesetzte Bauprojekte gebührend zu feiern, hat der Bauträger HANNOVER HAUS eine innovative Kollektion attraktiver und moderner Häuser entworfen, die den Traum von den eigenen vier Wänden in bester Preis-Leistungs-Qualität wahr werden lassen.

„Die neuen Immovationshäuser bieten unseren Bauherren hervorragend durchdachte Grundrisse mit der Möglichkeit der individuellen Innenraumgestaltung nach den persönlichen Wünschen“, sagt Dipl. rer. oec. Andreas-J. Hecht, geschäftsführender Gesellschafter von HANNOVER HAUS und Initiator des IMMOVATIONSHAUSES. Durch hochwertige Baustoffe und eine einzigartig innovative Technik sind die Immovationshäuser als KfW-Effizienzhaus 40 EE konzipiert. Somit erhalten die Bauherren hohe Zuschüsse vom Staat und die zukünftigen Heizkosten sind extrem niedrig.

Und der Clou: Durch eine reversible Wärmepumpentechnik können die Räume im Sommer bis zu 10 Grad im Vergleich zur Außentemperatur abkühlt werden. So kann der nächste heiße Sommer entspannt kommen.

Herzlich willkommen im IMMOVATIONSHAUS! Hier finden Bauherren auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche kluge Konzepte und Lösungen unter einem Dach. Es spart Wege, gibt Inspirationen und beherbergt Innovationen in allen Bereichen. Die Bauberater gehen mit Interessierten ganz in Ruhe die Ausstattungsmöglichkeiten durch und beraten persönlich und qualifiziert.

Auch erhalten die Besucher im IMMOVATIONSHAUS oder unter www.hannover-haus.de Informationen über geplante Bauprojekte in und um Hannover in:

■ Hannover-Misburg, 5 traumhafte Eigentumswohnungen in KfW 40

■ Burgdorf-Ehlershausen, 2 KfW 40 Wohnhäuser mit 2 und 5 Eigentumswohnungen

■ Celle-Groß Hehlen, 8 schöne Eigentumswohnungen in KfW 40

■ Uetze, 2 moderne Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus

■ Garbsen-Horst, 16 Eigentumswohnungen, Einfamilien- und Doppelhäuser

■ Wedemark-Meitze, Einfamilien- und Doppelhäuser

■ Hannover-Kirchrode, exklusives Einfamilienhaus in traumhafter Lage

Das IMMOVATIONSHAUS in Altwarmbüchen ist täglich, auch Samstag und Sonntag, von 11 bis 17 Uhr geöffnet und per Auto, Bahn und Bus bestens zu erreichen.