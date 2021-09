Das Kaminzentrum bringt echte Wärme ins Haus

Ein Kamin sorgt für Entspannung. Deshalb stehen Kamine bei Bauherren ganz oben auf der Wunschliste. Doch so unterschiedlich die Öfen aussehen, so verschieden sind auch ihre Funktionen. In der attraktiven Ausstellung präsentiert das Kaminzentrum die unterschiedlichsten Varianten von Kaminöfen, Speicheröfen und Gaskaminen. Im Programm finden sich hochwertige Markenprodukte, die aktuell im Trend liegen und mit sauberer Verbrennungstechnik punkten.

Mehr als 60 Ofenanlagen sind im Kaminzentrum zu sehen, davon sind mehrere regelmäßig in Betrieb. „So kann sich der Besucher vor Ort gleich einen Eindruck von den Wärmeeigenschaften verschaffen“, sagt Geschäftsführer Thomas Friedrich.

Auch Individualisten sind bei den Experten an der richtigen Adresse. Sie können sich von den Referenzöfen inspirieren lassen. Denn die erfahrenen Kaminbauer verfügen über das notwendige Wissen und Können, Kaminanlagen entsprechend den persönlichen Bedürfnissen der Kunden und den individuellen Anforderungen des Wohnraums zu planen und zu bauen.

Ein großer Vorteil: Im Kaminzentrum kommt alles aus einer Hand – von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur Lieferung und zum Anschluss des Ofens.