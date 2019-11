Bothfeld ist völlig zu Recht einer der beliebtesten Stadtteile Hannovers. Das Baugebiet Herzkamp bildet sicher eines seiner Filetstücke: Hier wohnen Sie zentral und ruhig zugleich. Direkt vor der Haustür liegen ausgedehntes Wald- und Wiesengrün und gleichzeitig direkte Verkehrsanbindungen, gute Infrastruktur und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.

In großzügigen Außenanlagen nach einem Entwurf der Landschaftsarchitekten nsp gruppieren sich die markanten Baukörper in hochwertigem hellen Klinker. Die insgesamt 31 Häuser bieten auf jeweils drei Ebenen zwischen 144 und 169 Quadratmeter Wohnfläche. Erhöhter Schallschutz und KfW-55-Standard nach EnEV 2016 machen sie zukunftssicher und werthaltig.

Im offen gestalteten Erdgeschoss befinden sich das Wohn-Ess-Zimmer mit Küche, die Garderobe sowie ein Gäste-WC. In den Reihenhäusern gibt es einen Technik-/Abstellraum unter der Treppe. Die Doppelhäuser sind unterkellert und bieten neben dem Technik- und Hauswirtschaftsraum noch zwei Abstellräume. In den oberen Geschossen liegen die Individualräume, die Bäder und je nach Grundriss auch ein Hauswirtschaftsraum. Viele Extras gehören bereits zur Grundausstattung. Jedem Haus sind ein Carport und ein Fahrrad-Stellplatz zugeordnet, Anschlüsse für E-Mobilität sind verlegt. Auf die Terrasse führt ein schwellenarmer Austritt, die Gärten sind fertig angelegt und bereits mit Hecke, Zaun und Pforte versehen. Gepflasterte Wege, ein Gartenhäuschen und ein Wasseranschluss machen die Ausstattung komplett.

Drinnen setzt sich die Ausstattung konsequent fort: hochwertige Fliesen, Dreifach-Verglasung, eine zentrale Lüftungsanlage, elektrische Rollläden, bodengleiche Duschen, eine Zweiholmtreppe aus Stahl mit Eichenstufen sowie Multimedia-Glasfaserkabel.

Eine gute Investition in die Zukunft sind die Häuser am Herzkamp nicht nur durch die solide Bauqualität von Gundlach. Das Besondere an diesem Baugebiet ist, dass die Planung von vornherein zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt. Sogar auf die Flugrouten der örtlichen Fledermäuse in den Frischluftschneisen und die Wanderwege der Igel nimmt die Gestaltung der Außenanlagen Rücksicht.

Kontakt Gundlach Bau- und Immobilien GmbH & Co. Kg

Am Holzgraben 1, 30161 Hannover

Telefon: (05 11) 3 10 91 00

E-Mail: mail@gundlach-bau.de

Internet: www.gundlach-bau.de