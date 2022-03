Bauen statt mieten

In Großstädten sind hohe Ausgangsmieten, die immer weiter steigen, keine Seltenheit. Im Laufe eines Lebens zahlen Mieter und Mieterinnen daher einen hohen sechsstelligen Betrag an ihren Vermieter und sind nicht selten auf dessen Wohlwollen in Sachen Wohnrecht, Mieterhöhungen und Sanierungen angewiesen. Gründe, die viele Bauinteressierte über eine eigene Immobilie nachdenken lassen.

Neben dem finanziellen Aspekt und der Tatsache, dass man beim Hausbau in die eigene Zukunft investiert, bietet das Eigenheim einige Vorzüge: Als Hausherr oder Hausherrin lebt man selbstbestimmt. Angefangen beim Hausbau über die Planung des Grundrisses bis hin zur Auswahl der Treppe, der Bodenbeläge und Türen, der Fliesen und Armaturen. Man erschafft sich das eigene Traumhaus, das Zuhause für Familie, Freunde und Haustiere, muss nicht mit einer Mieterhöhung rechnen oder sich vor einer Eigenbedarfskündigung fürchten. Indem man in das eigene Haus investiert, betreibt man Vermögensaufbau und sorgt gleichzeitig für die eigene Altersvorsorge. Die Mietbelastung entfällt, wenn das Haus abbezahlt ist und sollte es den aktuellen Bedürfnissen nicht mehr entsprechen, können Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen umbauen, vermieten oder verkaufen.

Einwände wie die schwierige Finanzierung beziehungsweise die hohe Verschuldung und das eigene Unvermögen, ein Haus zu bauen, lassen sich schnell relativieren. Die Darlehenszinsen sind nach wie vor günstig und ob die „Miete“ an einen fremden Vermieter oder eine Bank gezahlt wird, macht für die Wenigsten einen Unterschied.

Dank Fertighausherstellern können angehende Bauherren und Bauherrinnen sich ihren Traum vom Hausbau ermöglichen – auch ohne übermäßiges Eigenkapital oder Bau-Know-how. Sie bieten ihnen eine große Auswahl an clever geplanten Hausentwürfen, die bei Bedarf natürlich noch individualisiert werden können und schlüsselfertig übergeben werden.

HLC