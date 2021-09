Ästhetik und Funktionen, die den Sommer verlängern

Ganz gleich, ob für eine Terrasse, den Garten oder Balkon – unter einem Terrassendach lässt sich die Freiluftsaison ohne Beeinträchtigungen durch Wind und Wetter bis weit in den Herbst hinein genießen. „Durch Flexibiliät und Vielfalt in Planung und Gestaltung lässt sich ein Terrassendach nicht nur an die unterschiedlichsten Gegebenheiten, sondern auch perfekt dem Stil des Hauses anpassen“, sagen die Experten der Tischlerei Maik Othmer. Das Hottelner Unternehmen präsentiert in der eigenen Ausstellung eine schöne Auswahl an Beispielkonstruktionen, berät kompetent und setzt Planungen sauber und präzise um. Das Besondere an den Terrassendächern: Die stabilen Aluminiumkonstruktionen sind witterungsbeständig und in drei Basisfarben sowie jedem beliebigen RAL-Wunschfarbton erhältlich.

Aber die Glasdächer sind nicht nur individuell planbar, sondern außerdem jederzeit erweiterbar. Soll es also zunächst nur eine Terrassenüberdachung sein, kann sie später durch zusätzliche Fest- oder Schiebeelemente aus Glas Schritt für Schritt bis zum Wintergarten erweitert werden. Die Dächer werden je nach Geschmack, Stil, Größe und Architektur des Hauses angepasst. Verschiedene Beschattungs- und Steuerungssysteme sowie Beleuchtungsmöglichkeiten liefern zusätzlichen Komfort.