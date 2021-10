Umfassende Beratung und Betreuung rund um Hotels und Logistikimmobilien

Die Geide Gruppe aus Hannover gilt als der kompetente Partner, wenn es um die Vermarktung von Gewerbeimmobilien geht. Das inhabergeführte Unternehmen mit seinem Team um Gründer und Inhaber Oliver Geide ist weit über die Grenzen Hannovers hinaus tätig. „Unser Spezialgebiet ist die Vermarktung von Hotel- und Logistikimmobilien“, sagt Geide. „Hier sind wir in ganz Deutschland aktiv. So haben wir beispielsweise im Spätsommer ein Hotel in Wiesbaden und ein Gewerbeareal in Leverkusen an ausländische Investoren vermarktet.“ Für Hotel-, Büro- und Logistikimmobilien bietet die Geide Gruppe eine umfassende und professionelle Beratung und Betreuung. „In diesem Segment haben wir besonders

hervorragende Kontakte zu allen relevanten Marktteilnehmern“, so Geide. „Durch unser großes Partnernetzwerk an Investoren ist es uns in der Regel möglich, Immobilien in kurzer Zeit erfolgreich zu vermarkten.“ Der Immobilienexperte ist überzeugt davon, dass die Corona-Pandemie das Gewerbesegment nicht dauerschaft schaden wird: „Objekte in guten Lagen sind nach wie vor stark gefragt.“

Die Geide Unternehmensgruppe bietet ein komplettes Leistungsspektrum rund um die Immobilien an. „Wir bieten eine umfassende Betreuung während des gesamten Lebenszyklus der Immobilie“, erklärt Geide. Von der Akquise neuer Projekte über Mietersuche bis hin zur Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses. Nach der Vermarktung verwalten und managen die Geide-Experten die Immobilien für ihre Partner. Dafür nutzen sie zusätzlich enge Kooperationen mit renommierten Dienstleistern. „Natürlich sind wir auch in den anderen Bereichen der Immobilienvermarktung zu Hause“, sagt Geide. „Doch bei Hotel- und Logistikobjekten verfügen wir über besonders tiefe Kenntnisse und Verbindungen, die wir für unsere Kunden einsetzen – ob sie aus Deutschland kommen oder aus dem Ausland. Für uns sind Immobilien nicht einfach nur ein Business. Wir gehen jedes Projekt mit Herzblut an und realisieren es mit Leidenschaft.“