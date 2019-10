Wohnraum für Studenten ist in Hannover rar. Die wenigsten finden einen Platz in den Wohnheimen des Studentenwerks, viele suchen auf dem privaten Wohnungsmarkt. Dort bieten immer mehr Unternehmen innovative Konzepte für Kleinstwohnungen an. Ein nicht nur für Hannover einmaliges Modell haben die Projektentwickler Dirk Felsmann und Gert Meinhof in der ehemaligen Gerhard-Uhlhorn-Kirche in Linden umgesetzt: Dort sind im Kirchenschiff des profanierten Gotteshauses 27 Studentenzimmer errichtet worden. Hinzu kommen 500 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche, eine Dachterrasse sowie zwei Gemeinschaftsküchen, in denen die Kirchenbänke als Sitzgelegenheiten dienen.

Ein weiteres innovatives Projekt entsteht am holländischen Pavillon. Am früheren Expo-Wahrzeichen will die I Live Expo GmbH einen u-förmigen Komplex mit 375 Mikroapartments für Studenten und Lehrkräfte errichten. Zusätzlich soll es Areale zum Kochen und zum Sporttreiben geben, auf dem Dach können sich die Bewohner bewegen oder gärtnern.

Auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft hanova reagiert auf den Mangel an kleinen Wohnungen. Derzeit baut das Unternehmen an zwei Standorten in Uninähe rund 200 Studentenwohnungen. Am Klagesmarkt sollen rund 122 Kleinstwohnungen zum Start des Wintersemesters 2019/2020 bezugsfertig sein, weitere 76 Mikroapartments am Körnerplatz im Frühjahr 2022. An der Kopernikusstraße hat hanova bereits 117 Studentenwohnungen errichtet, die im Juli 2018 fertiggestellt wurden und heute alle vermietet sind.

Weitere Miniapartments sollen am Nordrand des Kronsberg-Quartiers entstehen. Dort will der Verein Ecovillage Europas größte Tinyhouse-Siedlung errichten. Auf 50 000 Quadratmetern soll ein experimentelles Wohnprojekt für bis zu 1000 Menschen realisiert werden. Der individuelle Wohnraum soll mit durchschnittlich 25 Quadratmetern klein gehalten werden, dafür sollen mehr Gemeinschaftsflächen zur Verfügung stehen.

Finanziert werden soll das Projekt so, dass auch Menschen mit wenig Geld daran teilhaben können, indem sie etwa durch verschiedene Arbeiten für die Gemeinschaft Genossenschaftsanteile erwerben können.

