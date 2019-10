An der baulichen Zukunft von Hannover positiv mitzuwirken – das ist ein wichtiges Ziel der BAUM Unternehmensgruppe. Dabei stehen immer auch die Nachhaltigkeit sowie der angemessene Umgang mit dem Bestand im Fokus. Das zeigen die aktuellen Projekte.

Die Sky City am Flughafen in Langenhagen steht kurz vor dem „Abheben“. Auf rund 17 000 Quadratmetern Grundstücksfläche plant die BAUM Unternehmensgruppe ein modernes Büro- und Gewerbeviertel. Aktuell wird ein Architektenwettbewerb vorbereitet, um das städtebauliche und architektonische Konzept zu entwickeln.

Im Wissenschafts- und Technologiepark Marienwerder realisiert die BAUM Gruppe das neue Headquarter mit Hallen- und Büroflächen für den Autoteilezulieferer Faurecia. Die Fertigstellung des rund 30 000 Quadratmeter großen Neubaus ist für Mitte 2021 geplant. In erstklassiger Innenstadtlage an der Osterstraße, Ecke Breitestraße, hat das Unternehmen eine Bestandsimmobilie erworben. Das komplette, rund 12 000 Quadratmeter große Gebäude, soll umfangreich saniert werden. An der Goseriede erfolgt in Partnerschaft mit meravis eine urbane Quartierentwicklung des ehemaligen Postbankgebäudes mit rund 50 000 bis 60 000 Quadratmetern Neubaufläche. Nach dem Abriss der Altsubstanz entsteht hier eine beispielgebende Kombination aus Wohnen, Büro und Gewerbe.

Auch außerhalb Hannovers ist die BAUM Unternehmensgruppe aktiv. In Rostock wird Ende des Jahres der dritte Neubau für die B&B-Hotelgruppe übergeben. Und in Oldenburg ist eine hochwertige Wohnanlage im Bau. Das Grundstück am Jachthafen ist an drei Seiten von Wasser umgeben. Die Vermarktung der hochwertigen Eigentumswohnungen steht unmittelbar bevor.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes in Norddeutschland: aktuell rund 5000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Zudem ist die BAUM Unternehmensgruppe auch als Gastronomiebetreiber tätig: Seit 2015 ist sie mit ihrem Tochterunternehmen, der BURGER KING Deutschland GmbH, als Masterfranchisenehmer für das Deutschlandgeschäft zuständig. 104 der 730 Restaurants deutschlandweit gehören zum eigenen Portfolio. Nicht zuletzt betreibt die Gruppe als Franchisenehmer von Marriott drei eigene Hotels in Hannover, Bremen und Wolfsburg.

Von Katrin Schreiter