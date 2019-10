Was ist ein Bauträgervertrag?

Sergia Antipa: Es handelt sich um eine Mischform aus Kauf- und Werkvertrag, sodass nicht alle werkvertraglichen Vorschriften auf den Bauträgervertrag anwendbar sind. Die Herausforderung bei einem Bauträgervertrag liegt darin, dass es das, was gekauft wird, noch gar nicht gibt. Denn bei diesem Vertrag muss der Bauträger technisch auf seinem eigenen Grundstück das Haus, in dem die angebotene Eigentumswohnung ist, erst noch bauen. Rechtlich muss er aus einem Stück Haus mittels Teilungserklärung die einzelnen Eigentumswohnungen schaffen.

Was sind die Besonderheiten beim Bauträgervertrag?

Rechtliche Besonderheiten gibt es viele, was etwa die Zahlungsvereinbarungen verdeutlichen: Vom Erwerber sind schon während der Bauarbeiten Abschläge zu zahlen. Da es für den Erwerber um erhebliche Summen geht, die er, bei einer Bank geliehen, über viele Jahre zurückzahlen muss, entstehen schnell Unsicherheiten, ob nicht ein zu hohes Risiko entsteht. Für den Erwerber ist der Kauf einer Immobilie mit vielen Emotionen verbunden. Einerseits soll ein Traum in Erfüllung gehen, andererseits geht dies mit einer großen finanziellen Belastung einher.

Was ist die wichtigste Regel bei einem Bauträgerkauf?

Drum prüfe, wer sich ewig bindet … – der Wahn ist kurz, die Reu’ ist lang ... Der Bau des Hauses samt gekaufter Eigentumswohnung mag vielleicht nur ein Jahr dauern, der durchschnittliche Erwerber tätigt aber nur einmal in seinem Leben ein derartiges Geschäft und verpflichtet sich entsprechend lange. Es ist also immanent wichtig, dass er weiß, was auf ihn zukommt und was seine Rechte und Pflichten sind. Es ist wichtig, hier jemanden an seiner Seite zu haben, der den ganzen Vertrag samt Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung vor der Beurkundung prüft. Prüfen sollten übrigens nicht nur die Erwerber die Vertragsunterlagen, sondern auch die Bauträger.

Moment, wieso denn der Bauträger? Der stellt doch den Vertrag!

Ja, das stimmt. Die Verträge kommen vom Bauträger. Jedoch sind auch Bauträger häufig nicht gut beraten. So werden Klauseln immer wieder höchstrichterlich gekippt, tauchen aber dennoch noch Jahre später in veralteten Vertragsmustern auf. Zudem ist das funktionierende Ineinandergreifen der Klauseln von großer Wichtigkeit. Widersprechen sich Klauseln, ist Streit vorprogrammiert. Das Bauträgergeschäft ist schwierig genug, auch ohne schlechte Verträge. Außerdem erschwert ein derartiger Vertrag das Verhältnis zum Erwerber.

Wie sieht ein guter Bauträgervertrag aus?

Er berücksichtigt die Interessen beider Parteien. Dabei sollten inhaltlich unbedingt folgende Punkte geregelt werden:

■ Was wird wie gebaut? Die Baubeschreibung muss natürlich vollständig und genau sein.

■ Wann soll es fertig sein? Die Dauer bis zur Fertigstellung oder ein Fertigstellungszeitpunkt ist zu regeln.

■ Gibt es Sonderwünsche? Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen, die von der Baubeschreibung abweichen – sogenannte Sonderwünsche – machen immer wieder Probleme, sodass beide Seiten wissen müssen, wie damit umzugehen ist. Die Stolpersteine sind mannigfaltig: Stehen Sonderwünsche bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses fest, sind sie auch zwingend im notariellen Vertrag zu regeln. Ansonsten wäre der Vertrag unwirksam. Begehrt der Erwerber Sonderwünsche dagegen erst nach Beurkundung, muss der Bauträger diese nicht ausführen. Der Erwerber hat ohne vertragliche Regelungen kein Änderungsrecht. Es ist jedoch gang und gäbe, dass nach Beurkundung und während der Bauarbeiten Vereinbarungen zu Sonderwünschen getroffen werden. Wichtig ist hier zu beachten, dass diese nachträglichen Änderungen des Bauträgervertrages grundsätzlich der notariellen Beurkundung bedürfen. Möchten die Parteien nicht für jede Änderung bei den Armaturen im Bad zum Notar gehen und die entsprechenden Gebühren zahlen, kann auch dies im Bauvertrag entsprechend geregelt werden.

Was ist bei der Abnahme des Hauses oder der Eigentumswohnung zu beachten?

Beim Bauträgervertrag ist zwischen der Abnahme des Sondereigentums (der Wohnung) und des Gemeinschaftseigentums (der gemeinschaftlich genutzten Teile des Gebäudes) zu unterscheiden. Ohne wirksame Abnahme des Gemeinschaftseigentums fangen die Gewährleistungsfristen nicht an zu laufen. Dies ist für keinen der Beteiligten sinnvoll oder erstrebenswert.

Erwerber verkennen an diesem Punkt häufig ihre Verpflichtung zur Abnahme, wenn das Werk die sogenannte Abnahmereife erreicht hat. Das bedeutet, dass sie die Abnahme erklären müssen, wenn die Bauarbeiten im Wesentlichen mangelfrei hergestellt wurden. Das bedeutet indes nicht, dass das Werk ohne jedweden Mangel oder vollkommen fertiggestellt sein muss. In einem guten Bauträgervertrag sind die gängigen Probleme vom Vertragsgestalter derart berücksichtigt worden, dass diese entweder überhaupt nicht entstehen oder dass für diese bereits eine tragfähige Lösung vorgesehen ist. Denn eines ist klar: Es gibt kaum einen Bauablauf ohne Störungen. Mein Appell an Bauträger und Erwerber ist daher: Suchen Sie sich frühzeitig Rat. Gehen Sie zum Spezialisten. Mit einem Herzleiden gehen Sie auch nicht zum Augenarzt.

Interview: Markus Beims