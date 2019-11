Ankommen und sich von Anfang an in besten Händen wissen. Das setzt sich ELEMENTS zum Ziel. ELEMENTS-Verantwortliche Mirja Szymanski und Ausstellungsleiter Rene Appel haben am neuen Standort in der Erdinger Straße 1 in Hannover-Langehagen dafür eine Lounge gestaltet, in der interessierte Besucher persönlich empfangen werden und sich schon zum Auftakt inspirieren lassen können. Kataloge und Designbücher liegen bereit, bequeme Sitzgelegenheiten und kostenlose Heißgetränke runden den ersten Eindruck ab. Die entspannte Atmosphäre sorgt für den optimalen Einstieg in die faszinierende Welt des Bades.

Lösungen für typische Schlauchbäder in Hannover

„Wir haben unter anderem auch für kleine und sehr schmale Grundrisse durchdachte Lösungen entwickelt, zum Beispiel für die typisch hannoverschen Schlauchbäder. Ob Sanierung oder Neubau, ob bodentiefe Dusche, designorientierte Wasserhähne oder frei stehende Badewanne – die Möglichkeiten im Badezimmer sind schier unbegrenzt“, berichtet Badexperte Rene Appel. Für jedes Budget und jeden Geschmack sorgt ELEMENTS für die passende Planung. Hier sind Fachleute unterwegs. Um sich weiterzubilden und selbst inspirieren zu lassen, haben sich Mirja Szymanski und Rene Appel auf führenden Messen – von Bologna bis Frankfurt – informiert. Ihre Ideen und eine facettenreiche Produktauswahl finden Sie ab sofort in der neuen ELEMENTS-Ausstellung in Langenhagen-Godshorn.

Wie Kunden Raumgefühl erfahren

ELEMENTS bietet über die reinen Produkte hinaus wichtige Mehrwerte für die Badplanung: „Bei uns kann man alles selbst erleben“, sagt Mirja Szymanski und nennt einige Aspekte: Passt der Werkstoff a oder b besser? Wie ist das Raumgefühl bei unterschiedlicher Anordnung der Produkte? Wie gut liegt die Armatur in der Hand? Oder wie bequem lässt sich eine Schublade öffnen? „Das alles ist wichtig, um sich in einem Bad optimal zu Hause zu fühlen“, wie die ELEMENTS-Verantwortliche weiß. Der Waschtisch von Vigour Vogue zählt übrigens zu ihren Favoriten.

Beratung durch Profis

Künftige Nutzer eines Bades können Höhe und Breite aller Objekte testen und sehen mit der professionellen Unterstützung des ELEMENTS-Teams aus Badverkäufern und Fachhandwerkern ihr künftiges Bad live vor Augen entstehen. „Wir bieten unseren Besuchern eine kompetente Begleitung und haben Sachkenntnis von Profis“, ergänzt Rene Appel. Denn das Portfolio des deutschen Sanitärmarktes ist wirklich umfangreich. Doch ELEMENTS hat den Überblick – und sorgt mit Partnern aus dem Fachhandwerk vom ersten Gespräch bis zur professionellen Installation für den einfachsten Weg zum neuen Bad.