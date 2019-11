„Wir haben es unser ,Hannover Bad‘ getauft“, sagt Rene Appel und stellt zwei Badausführungen auf der Grundlage eines identischen Grundrisses vor: Die schmale, aber langegezogene Grundfläche mit einem Fenster am Ende ist typisch für zahlreiche Wohnungen in der Landeshauptstadt. Auch wenn die Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt sind, kann man eine Menge daraus machen. Wobei die Frage, ob man sich eine Badewanne wünscht oder eher eine geräumige Dusche, für die Planung entscheidend ist.

Übergang vom stressigen Alltag ins Behagliche gestalten

Das Bad ist mehr als eine saubere Sache. „Dort möchte man abschalten, den Übergang vom stressigen Alltag ins behagliche Private gestalten“, weiß Rene Appel. „Männer wünschen sich eine Regendusche, Frauen legen Wert auf den Stauraum unter dem Waschbecken“, so der Ausstellungsleiter. Grenzen gibt es kaum, wie Duschen mit speziellen Lichteffekten beweisen, die wohltuend wirken und sogar die Vitamin-D-Bildung anregen können. Und wie schaut es mit einem Whirlpool aus? Auch dafür bietet die ELEMENTS Ausstellung vielfältige Beispiele und Anregungen.

Perlwassertechnik fürs ganze Haus

BWT steht für Brauchwassertechnik und ist deshalb Teil der Präsentation. Schließlich ist Wasser das zentrale Thema in jedem Bad. „Wir bieten Perlwassertechnik für das ganze Haus“, verspricht Rene Appel. Auch die digitale Welt hat längst Einzug gehalten. Man kann einen Raum per Smartphone-App vorwärmen lassen. Das WC gibt es inklusive Sitzheizung und dazu passender Beleuchtung. So fällt selbst nachts die Orientierung leicht. Radio und dimmbares Licht sind im modernen Bad ebenfalls selbstverständlich. Auch Fußbodenheizung und die Stellung der Rollläden lassen sich im Smarthome-Bad aus der Ferne steuern.

Großformatige Fliesen im französischen Landhausstil

Die Messen für Möbel und Fliesen weisen die Richtung: Es wird wieder organischer. Blumenmotive, geschwungene Formen und auch Zitate der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre werden in das technisch top moderne Bad integriert. Wer sich noch an Glasbausteine erinnert: Eine Fliese greift die einmalige Wirkung des Gestaltungsmittels auf. Ob Feinsteinzeug, Naturstein oder Putz – es gibt unzählige Möglichkeiten der Wandgestaltung. Sehr praktisch und einfach in der Handhabung sind die Cerabond-Steinplatten, welche die Renovierung erleichtern. Modernes Resopal kommt ebenfalls zum Einsatz, wie ein ELEMENTS-Beispiel zeigt. Aber auch die großformatigen Fliesen mit erhabenem Dekor, wie sie in einem französischen Landhaus vorkommen könnten, sind in der Ausstellung zu sehen. Großformatige helle Fliesen zählen zu den Favoriten, wobei auch goldener Glanz eine ganz eigene Wirkung entfaltet.