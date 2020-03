Köln

Ein Fotokarton, ein Pinsel und etwas Wandfarbe: Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich Wände effektvoll gestalten. Denn aus dem festen Karton können Heimwerker Schablonen basteln und damit sehr einfach Muster auf die Wandfläche bringen.

Die DIY Academy in Köln hat dazu Anregungen: Je nach Zimmer eigenen sich unterschiedliche Motive - etwa Vögelchen für das Wohnzimmer, eine Eule für das Kinderzimmer oder Rautenmuster für die Küche. Auch Weinranken oder große Pflanzenblätter sind im Wohnbereich denkbar. Und für die Kleinen etwa Füchse oder Bären.

Damit die Schablonen-Technik gelingt, empfehlen die Experten zunächst weitere Werkzeuge wie Kreppband, Sprühkleber, ein Cutter- oder Bastelmesser sowie Motiv-Vorlagen. Diese gibt es an vielen Stellen im Netz.

Und so kann man vorgehen: Das Wunschmotiv ausdrucken und mit Sprühkleber auf den festen Karton kleben. Gut trocknen lassen und dann mit dem Messer vorsichtig ausschneiden. Dadurch bekommt die Vorlage mehr Festigkeit und weicht nicht so schnell durch.

Dann die Schablone an der Wand mit Kreppband fixieren und an dieser Stelle ein wenig Wandfarbe auftupfen - von innen nach außen. Damit keine Farbe hinter die Schablone läuft, die Innenränder fest an die Wand drücken. Vorsichtig abziehen - fertig!

Noch ein Tipp: Idealerweise verwendet man einen kurzborstigen Pinsel. Wer keinen hat, kann alternativ die Borsten eines anderen Pinsels hinter der Zwinge mit Kreppband zusammenbinden - dann können sich die Borsten nicht so leicht auseinanderdrücken.

dpa