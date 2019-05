VW Up überzeugt auch als Gebrauchter

Gebrauchtwagen Verkehr - VW Up überzeugt auch als Gebrauchter Er ist klein und wendig - das schont die Nerven bei der Parkplatzsuche. Überzeugend sind auch die HU-Daten und das Pannenverhalten des VW Up. Mit kleinen Abstrichen ist der Kleinste von VW auch als Gebrauchter durchaus zuverlässig.

Abfahren in verschiedenen Formen: VW baut den Kleinwagen Up unter anderem auch als rustikalen Cross Up. Foto: Volkswagen AG