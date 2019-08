Hannover

Innerhalb von nur einer Woche hat es bei den Steppenzebras im Zoo Hannover Nachwuchs gegeben. Jan und Jana sind die neue Attraktion im Gehege am Ufer des Sambesi.

„Das ist schon eine Sensation, dass wir zwei Zebrafohlen gleichzeitig haben. Ansonsten hatten wir bereits öfter Fohlen, zuletzt vor zwei Jahren“, sagt Tierpflegerin Uschi Otto. Zur Herde gehörten bisher vier Tiere: Hengst Jack und drei Stuten. Die beiden älteren Weibchen (17 und 19 Jahre alt) waren ein Jahr trächtig, dann startete Zebrastute Moni am 8. August den Geburtsmarathon und brachte Tochter Jana zur Welt. Sieben Tage später wurde Elas Sohn Jan geboren. Geburtsgewicht: je 30 Kilogramm.

Der 20-Minuten-Trick: Fohlen erkennen ihre Mutter an Streifen

„Beide Geburten verliefen problemlos. Die Tiere bringen ihren Nachwuchs meist nachts zur Welt. Morgens sehen wir dann die Überraschung im Stall“, so Otto. Direkt nach der Geburt vertreibt die Mutter zunächst die Herde, um sich vor ihr Fohlen zu stellen. „Dabei prägt sich das Neugeborene die Streifenzeichnung seiner Mutter ein. Nach 20 Minuten hat es diese komplett abgespeichert und erkennt seine Mutter in der Herde immer wieder“, so die Tierpflegerin.

Zur Galerie Jan und Jana: Zweifacher Nachwuchs bei den Steppenzebras

„Ein alter Bulle will sich nicht mit wilden Kindern abgeben“

Die ersten Tage verbrachten Jan und Jana hinter den Kulissen – im geschützten Stall bei ihren Müttern. Seit wenigen Tagen erkunden sie ihr Gehege am Sambesi. Unter den wachsamen Blicken ihrer Herde. Auf staksigen Beinen galoppieren sie mal kurz durch den harten Sand, um im nächsten Moment zu buckeln und springen. Dann nähern sie sich einem aufgeschütteten Hügel, schnuppern neugierig an den Zweigen und Ästen und schauen anschließend bei dem alten Elenantilopen-Bullen Kato vorbei. Otto: „Während alle anderen Tiere im Gehege den Zebra-Nachwuchs akzeptieren, zeigt Kato Jan und Jana sofort seine Hörner, ein klares Zeichen dafür, dass sie ihm fernbleiben sollen. Ein alter Bulle will sich halt nicht mit wilden Kindern abgeben. Das steht ihm aber auch zu.“ An Jan und Jana geht das spurlos vorbei. Sie galoppieren lieber wieder wild durch ihr Gehege, das noch mindestens ein Jahr ihr Zuhause sein wird.

Von Britta Lüers