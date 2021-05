Hannover

Das Zollfahndungsamt Hannover hat am Montag seine Bilanz für das Jahr 2020 vorgestellt. Schwerpunkte der Ermittlungen waren neben Steuerstraftaten und Betäubungsmitteldelikten auch Geldwäsche und Verstöße gegen Einfuhrverbote.

Nach Angaben des Zoll sind 499 Ermittlungsverfahren gegen 571 Beschuldigten neu eingeleitet worden. In 20 komplexen Verfahren sei gegen Tätergruppen der internationalen Organisierten Kriminalität ermittelt worden.

Durch ihre Ermittlungen hätten die Zollfahnder Steuerhinterziehungen von rund 29,8 Millionen Euro aufgedeckt. Gerichte hätten in Folge der Ermittlungsergebnisse im Vorjahr Freiheitsstrafen von insgesamt 141 Jahren und Geldstrafen von 206.520 Euro ausgesprochen.

„Arbeit auf hohem Niveau“

Trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie seien die Ermittlungen der Zollfahndung „auf hohem Niveau fortgesetzt“ worden, erklärte Monika Dennhardt, die Leiterin des Zollfahndungsamtes Hannover. Das gelte auch für die internationale Zusammenarbeit.

So habe die gute Zusammenarbeit mit dem belgischen Zoll im Juni 2020 zur Beschlagnahme von drei Containern geführt, die aus der Türkei auf dem Seeweg nach Antwerpen/Belgien und dann weiter in den Hafen Duisburg transportiert worden waren. Zusammen wurden rund 30 Millionen unverzollte und unversteuerte Zigaretten vorgefunden und beschlagnahmt. Der verhinderte Steuerschaden - bestehend aus Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Tabaksteuer - habe hier etwa 6.5 Millionen Euro betragen.

Fast 2,7 Tonnen Drogen

Die Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels sei Hauptschwerpunkt der Arbeit gewesen. In 127 Ermittlungsverfahren sei den Tatverdächtigen zusätzlich zu 593 Kilogramm sichergestellten Drogen die unerlaubte Einfuhr oder der Handel von rund 2.100 Kilogramm Betäubungsmitteln nachgewiesen worden.

Sichergestellt worden seien je rund 530 Kilogramm Haschisch, 36 Kilogramm Marihuana, 12 Kilogramm Kokain und 15 Kilogramm Amphetamin sichergestellt worden. Jeweils rund 979 Kilogramm Kokain, 1.200 Kilogramm Marihuana, 5.400 Ecstasy-Tabletten und 20 Kilogramm Amphetamin hätten durch die Ermittlungsarbeit Tätern und Verdächtigen zugeordnet werden können.

3,9 Millionen Euro an Vermögenswerten sichergestellt

Die Finanzermittler des Zolls hätten bei Beschuldigten Vermögenswerte (Bargeld, Wertgegenstände, Immobilien, Forderungen) von 3,9 Millionen Euro sichern können. Damit sollen Erlöse entzogen werden, welche diese unmittelbar oder mittelbar aus ihren strafbaren Handlungen, etwa dem Handel mit unversteuerten Zigaretten oder mit Betäubungsmitteln, erlangt haben.

In Sachen Verbrauchsteuerkriminalität seien im vergangen Jahr 104 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, 97 davon wegen international organisierten Tabakwarenschmuggels. Rund 32 Millionen Zigaretten und 248 Kilogramm Wasserpfeifentabak seien sichergestellt sowie der Schmuggel weiterer 17,8 Millionen Zigaretten ermittelt worden.

337.560 Zigaretten in Hannover entdeckt

Im September 2020 hatten bislang noch unbekannte Schmuggler 337.560 Zigaretten in Holzpaletten versteckt, die bei einer Spedition in Hannover umgeladen werden sollten. Beim Entladen wurde eine der aus der Ukraine kommenden Holzpaletten beschädigt. Aufmerksame Speditionsmitarbeiter bemerkten die Zigaretten und verständigten den Zoll. Eine Röntgenkontrolle der Lkw-Ladung ergab, dass in allen Paletten Zigaretten versteckt waren. Der verhinderte Steuerschaden, bestehend aus Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Tabaksteuer, beträgt etwa 64.000 Euro.

Die Beamten des Zollfahndungsamtes Hannover leiteten 36 Ermittlungsverfahren ein, bei denen der Verdacht bestand, dass Zölle sowie die Einfuhrumsatzsteuer nicht ordnungsgemäß entrichtet wurden.

2.976 pyrotechnische Erzeugnisse sichergestellt

In ihren Ermittlungen wiesen sie hinterzogene Einfuhrabgaben in Höhe von rund 22 Millionen Euro nach, ein großer Teil davon in Zusammenhang mit der Einfuhr von Massenwaren aus Fernost.

Es kam auch zu 147 Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen Einfuhrverbote. Dabei stellten die Zollfahnder unter anderem fünf Schusswaffen, 127 verbotene Waffen, 363 Stück erlaubnispflichtige Munition sowie 2.976 pyrotechnische Erzeugnisse sicher.

In Sachen Produktpiraterie seien zwölf Ermittlungsverfahren eingeleitet und rund 3.588 Plagiate – hauptsächlich Zubehörteile für Mobiltelefone – sichergestellt worden.

Arzneimittel und Dopingmittel

Wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz sowie das Antidopinggesetz ermittelten die Beamten des Zollfahndungsamtes Hannover in zwölf Fällen. Sichergestellt wurden hierbei 23.086 Tabletten und 1.646 Ampullen mit Dopingsubstanzen sowie 4.149 Tabletten und ein Kilogramm Pulver verbotener Arzneimittel.

Von Ralph Hübner