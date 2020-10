Hannover

Hunde gelten gemeinhin als die besten Freunde des Menschen. Die Tiere leben mit uns, unterstützen uns und arbeiten mit uns. Am ersten Sonntag im Juni wurde bereits der deutsche „Tag des Hundes“ begangen. Und jetzt, am Sonnabend, 10. Oktober, feiert alle Welt den Internationalen Hundetag – und wir feiern mit.

Leser-Aufruf: Laden Sie hier Ihr Hunde-Foto hoch

Wir wollen zur Feier des Tages ein Bild Ihres Vierbeiners sehen! Egal, ob Cocker Spaniel, Labrador oder Chihuahua, Fiffi, Bello und Co. – jedes Tier ist herzlich willkommen in unserer Bildergalerie. Laden Sie Ihr Foto einfach hier hoch. Die schönsten Einsendungen zeigen wir am Sonnabend in einer Fotostrecke.

Welche Aktivitäten passen zum Welthundetag ?

Das Wichtigste an diesem Tag: Den Hunden wird Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Eine besonders gute Aktivität zum Welthundetag ist ein Treffen unter Hundefreunden. Um auch anderen Hunden eine Freude zu machen, ist die Unterstützung eines Tierheims oder einer Schutzorganisation eine schöne Methode, dem besten Freund des Menschen zu helfen.

Von RND/pat