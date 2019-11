Hannover

In der City funkelt bereits die festliche Beleuchtung, am Kröpcke steht die Pyramide und in der Altstadt laufen die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt. Damit ist die Stadt aber noch nicht perfekt für die Weihnachtszeit gewappnet. Denn Hannover hat zu wenig Weihnachtsmänner. „Wir haben Bedarf wie verrückt“, berichtet Holger Habenicht, Sprecher der Agentur für Arbeit.

Der Arbeitgeber-Service und das Jobcenter vermitteln schon seit 20 Jahren Weihnachtsmann-Darsteller in Hannover. Bereits im letzten Jahr gab es einen Mangel. Und auch für die kommende Weihnachtssaison fehlen Freiwillige. „Wir haben derzeit 15 Weihnachtsmänner und -frauen in der Kartei. Wir können aber immer mehr gebrauchen, manche sind jetzt schon ausgebucht“, so Habenicht.

„Das Schönste ist, wenn sich die Kinder an einen erinnern“

Die Weihnachtsmann- und Nikolaus-Darsteller werden von Geschäften und für Weihnachtsfeiern gebucht. An den Festtagen besuchen sie aber auch Familien. Seit über zehn Jahren schlüpft dafür Wolfram Wallrabenstein in sein Kostüm. An Heiligabend bringt er bei bis zu fünf Familien die Geschenke vorbei, erzählt Geschichten und singt Lieder – manchmal hat er die Familie auch schon das Jahr zuvor besucht. „Das Schönste ist, wenn sich die Kinder an einen erinnern“, erzählt der 78-Jährige.

Etwa 15 Minuten steht er im Mittelpunkt, dann geht es weiter. Auf einen künstlichen Bart verzichtet er dabei: „Ich trage sonst auch Bart, aber kürzer. Für Weihnachten lass ich ihn ab September frei sprießen“, berichtet er. Um zu zeigen, dass er der echte Weihnachtsmann ist, dürfen die Kinder auch an seinem Bart ziehen.

Bringen die Geschenke: Wolfram Wallrabenstein (78) und Ulrike Wallis (61) sind an Weihnachten unterwegs. Quelle: Christian Behrens

Weihnachtsmänner verhandeln ihre Preise selbst

Auch weihnachtlich, aber in einem anderen Outfit ist Ulrike Wallis (61) zum zweiten Mal dabei. „Ich glaube wir brauchen nicht nur Weihnachtsmänner sondern auch Weihnachtsengel“, sagt die Tanzschul-Inhaberin. Das Kostüm dafür habe sie aus Fundus-Materialien selbst zusammengenäht.

Als Freiberufler werden die Preise von den weihnachtlichen Helfern selbst verhandelt. „Wir vermitteln nur“, verrät Jürgen Jablonsky von der Jobvermittlung. Bevor die Bewerber in die Kartei aufgenommen werden, müssen sie aber deutlich machen, dass sie die Sache ernst nehmen. Ein Gedicht oder Weihnachtslieder sollte dabei leicht über die Lippen kommen. Voraussetzung ist auch, dass Bewerber ein eigenes Kostüm haben. Zudem sei ein eigenes Auto von Vorteil, so Jablonsky.

Interessierte – die als Weihnachtsmann arbeiten möchten oder einen buchen wollen – können sich bei der Job-Vermittlung unter 0511/919 15 40 oder per E-Mail (hannover.city-job@arbeitsagentur.de) melden.

Von Jens Strube