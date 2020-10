Hannover

Trotz des fehlenden Abiturjahrgangs und der Corona-Pandemie ist die Zahl der Studierenden an der Leibniz Universität Hannover (LUH) nur leicht zurückgegangen: Während im vergangenen Jahr insgesamt 30.000 Studierende ins Wintersemester gestartet waren, sind es in diesem Jahr 29.600 Studierende. Diese Zahlen sind überraschend. Schließlich nehmen in diesem Jahr lediglich 110 Abiturienten ihr Studium an der LUH auf. In 2019 waren 1300 Abiturienten an der LUH zugelassen worden. Grund dafür ist die „Abiturpause“, die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren.

Universitätspräsident Volker Epping begrüßt in diesem Jahr deshalb auch weniger Erstsemester in Bachelor- oder Staatsexamenstudiengängen. 2019 waren 5340 Erstsemester in Studiengängen gestartet. In diesem Jahr sind es 4071 Erstsemester und damit rund 24 Prozent weniger.

Anzeige

Dafür hat das Interesse an den Masterstudiengängen wie beispielsweise Wirtschaftswissenschaften, Sonderpädagogik oder Maschinenbau der LUH merklich zugenommen. In diesem Wintersemester beginnen 2293 Studierende ihr Masterstudium. Das sind 273 Masterstudierende mehr als im Vorjahr. „Die stabile Gesamtzahl der Studierenden freut mich und spricht für unseren guten Ruf der Lehre und Forschung“, sagt Präsident Epping.

Freut sich auf den Semesterstart: Universitätspräsident Volker Epping Quelle: Franson

In die Online-Lehre „reingefuchst“

In diesem Semester erwartet die Studierenden ein sogenanntes Hybridsemester: Epping hofft, dass etwa 30 Prozent der Lehrveranstaltungen im Präsenzbetrieb durchgeführt werden können. Er weiß aber bereits jetzt, dass für die restlichen Veranstaltungen nur die Onlinelehre bleibt. „Wir haben uns da jetzt aber richtig reingefuchst und optimieren die digitale Lehre stetig“, sagt Epping. Die Hardware in der Universität sei aufgerüstet worden. Es gebe zum Beispiel rund 1000 Laptops zum Ausleihen für Studierende: „Wir hoffen, die Studierenden so in der digitalen Lehre unterstützen zu können“, sagt Epping.

Mit Mund-Nasen-Schutz in die Universität

Für die Veranstaltungen, die aktuell in der Universität abgehalten werden, können die Studierenden das Gebäude gemäß speziellem Hygienekonzept nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten. Während der Vorlesung wird die Präsenz mit einem QR-Code zur Nachverfolgung festgehalten. Verglichen mit den Abläufen im vergangenen Semester ist dies eine schrittweise Öffnung des Universitätsbetriebs.

Geöffnet sind mittlerweile auch verschiedene Arbeitsbereiche für Studierende wie zum Beispiel der Lichthof im Leibnizschloss, Arbeitsnischen im Conti-Campus oder auch die Technische Informationsbibliothek. Schon jetzt steht jedoch fest, dass insbesondere in der Klausurenphase im Februar wieder in externen Räumen geprüft werden muss. Im vergangenen Semester war die LUH auf das Schloss Herrenhausen und die Messehallen ausgewichen, um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können.

Im Lichthof der Leibniz Universität gibt es mittlerweile wieder studentische Arbeitsplätze: 48 Studierende können hier unter Hygienevorschriften lernen. Quelle: Franson

Studentenleben mit Corona: Vereinsamung und Organisationsprobleme

Vielen Studierenden fällt der derzeitige Studienalltag jedoch schwer. Die Psychologisch-Therapeutische Beratung für Studierende in Hannover meldet seit der Corona-Pandemie erhöhte Fallzahlen: Die Studierenden leiden unter Vereinsamung und Schwierigkeiten der Selbstorganisation. Dass die aktuelle Studiensituation nicht optimal ist, weiß auch Epping: „Es ist für die Studierenden nicht einfach, konsequent am Ball zu bleiben“.

Virtuelle Semesterbegrüßung für Erstsemester

Besonders wichtig ist dem Präsidenten deshalb, dass die Studierenden trotz der Corona-Pandemie gut begrüßt werden. Sie sollen an der Universität eine „Heimat finden“. Deshalb gibt es in diesem Jahr eine virtuelle Semesterbegrüßung. In einem vierstündigen Livestream am kommenden Montag (12.10.) führen Biologie-Studentin Céline Beckhausen und Soziologie-,Geschichte- und Politologie-Absolvent Jan Egge Sedelies durch die LUH. Sie geben unter dem Motto „Do it like Leibniz“ Einblicke in Örtlichkeiten, die normalerweise im Rahmen einer Erstsemesterführung angeschaut werden: Die Studienberatung, das Prüfungsamt, die Bibliothek, den SportCampus und die Mensa. Darüber hinaus zeigt Epping auch sein Präsidentenbüro. „Die Studierenden bekommen in diesem Jahr somit einen Einblick, der sogar über die gewöhnliche Erstsemesterführung hinaus geht“, sagt er. Das Format hat sich der Präsident aus gutem Grund ausgedacht: „Es ist wichtig, dass sich die neuen Studierenden mit der LUH identifizieren und einen guten Start in ihr Studentenleben haben“.

Semesterstart ohne Erstsemesterparty und mit mit Alkoholverbot

Dazu gehören üblicherweise auch Erstsemesterpartys oder andere Kennlernveranstaltungen. „Ich habe meine wichtigsten Kontakte in meiner Erstiwoche geknüpft“, sagt Bilwer Özden (32), die Sozialwissenschaften im siebten Semester an der LUH studiert. Dass es in diesem Jahr keine Veranstaltungen wie Kneipentouren und Erstsemester-Rallyes geben kann, findet sie bedauerlich: „Sowas schweißt total zusammen und wenn es das nicht gibt, fehlt einfach was vom Studentenleben“.

Bilwer Özden (32) fehlt wegen Corona das typische Studentenleben: „Erstsemesterpartys und Kneipentouren gehören eigentlich dazu“, sagt sie. Quelle: Peschke

In diesem Jahr gibt es sogar ein Alkoholverbot auf dem LUH-Campus. Epping fürchtet, dass Studierende sonst zu „leichtsinnig“ würden, Masken wegließen und den Abstand nicht beachten würden. „Mir wäre eine Kneipentour völlig egal“, sagt Dajana Näveke (20). Die Lehramtsstudentin findet das Konzept einer virtuellen Führung sinnvoll: „Am Wichtigsten ist, dass man als Ersti Ansprechpartner kennen lernt und weiß, an wen man sich in Notfällen wenden kann“. Und das gehe ja auch online.

Dajana Näveke (20) kann sich eine virtuelle Erstsemesterbegrüßung gut vorstellen: „Hauptsache die Erstis lernen alle wichtigen Ansprechpartner kennen“. Quelle: Peschke

Von Sophie Peschke