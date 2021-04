Hannover

Jetzt will auch die Parkplatz-Bezahl-App „Park Now“ die Suche nach einem freien Stellplatz in Hannover vereinfachen. Die neue Funktion in der App zeigt nun an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein freier Parkplatz am Zielort zu finden ist.

Erfasst werden laut dem Anbieter die Innenstadt und grob der Bereich zwischen Herrenhäuser Gärten und Südstadt-Bult sowie Vahrenwald-List bis Linden-Limmer.

Die Datengrundlage

Für die Vorhersage freier Parkplätze werden mehrere Daten ausgewertet. So erfassen laut dem Bezahldienstanbieter Park Now zunächst eigene Scan-Cars die Lage aller Parkmöglichkeiten in der jeweiligen Stadt entlang einer Straße sowie die dort geltenden Regeln. Das ist die Basis.

Zusätzlich liefern Sensoren an verschiedenen Fahrzeugflotten, etwa Taxis, fortlaufend Infos zur aktuellen Parksituation. Daraus errechnet der Anbieter dann die Wahrscheinlichkeit, einen freien Parkplatz zu finden – für jede Straße und zu jeder Tageszeit.

Farbsignale zeigen Status

In der Kartenansicht der App zeigen fünf Farben an, wie die Chancen sind – von Grün für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, über Gelb bis zu Orange und Rot mit abnehmender Hoffnung auf einen freien Parkplatz. Derzeit ist die Funktion kostenlos – wie lange das so bleibt, ist offen.

Bisher gibt es diese Suchhilfe in Berlin, Hamburg, Köln, Reutlingen und Frankfurt – und nun in Hannover und damit erstmals in Niedersachsen.

Nur ein Parkhaus

Das Manko von Park Now (ein Bezahlvorgang fürs gebührenpflichtige Parken kostet 29 Cent, die Flat-Rate 2,99 Euro): Bisher ist außer den Parkflächen an Straßen nur das Parkhaus am Steintor in die freier-Platz-Angabe einbezogen.

Konkurrent Easy Park

Die Konkurrenz von Easy Park (Bezahldienst kostet in Hannover 15 Prozent der zu zahlenden Parkgebühr, mindestens 49 Cent) leistet allerdings auch nicht wirklich mehr: Der Parkplatz-Bezahldienst bietet seit Ende 2018 eine Parkplatz-ist frei-Vorhersage in Hannover an. Das System funktioniert ähnlich – und hier bislang auch erst für zwei Parkhäuser von Hanova/GVH/Union Boden (Altstadt und Osterstraße).

Von Ralph Hübner