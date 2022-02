Hannover

„Ein Kind hat ein Recht auf beide Eltern.“ Für Sabine Rohn, Mediatorin beim hannoverschen Verein „Waage“ e. V. ist die Sache ganz klar. Kinderrecht bei Trennungskindern – das ist für sie das Recht des Kindes auf den Umgang mit beiden Eltern, sagt sie. „Trennungskinder wollen in die Konflikte ihrer Eltern nicht mit hineingezogen werden“, betont sie: „Sie wollen, dass die Erwachsenen sich vertragen. Warum sie zerstritten sind, steht nicht im Vordergrund. Sie wollen einfach, dass die Eltern sie nicht aus dem Blick verlieren“. Ihre Aufgabe, so versteht die 63-Jährige sich, ist es, Kindern zu diesem Recht zu verhelfen. „Kinder können keine Anträge stellen. Sie sind angewiesen auf Erwachsene, die ihre Ansichten mit vertreten“, sagt sie.

„Trennungskinder wollen in die Konflikte ihrer Eltern nicht mit hineingezogen werden“, betont Mediatorin Sabine Rohn. Quelle: Silvia Marks

In rund 75 Trennungsfällen im Jahr hilft die „Waage“

Rohn ist bei der „Waage“ zuständig für die Beratung in sogenannten eskalierten Elternkonflikten. Seit mehr als 20 Jahren vermittelt der hannoversche Verein in Familienkonflikten, bietet Mediationen bei häuslicher Gewalt, im sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich, oder bei anderen familien- oder zivilrechtlichen Streitigkeiten an. Häufig empfiehlt das Familiengericht zerstrittenen Paaren nach einer Anhörung zum Umgangs- und Sorgerecht eine Mediation, die Teilnahme ist freiwillig. Sie ist eine Möglichkeit, doch noch außergerichtlich zu einer Einigung zu kommen, bevor das Familiengericht eine endgültige Entscheidung trifft. Bei der „Waage“, die mit dem Jugendamt, der Stadt und der Region Hannover kooperiert, kann man eine solche Mediation bekommen. Um die 50 hochstrittige Trennungsfälle aus der Stadt bearbeitet der Verein im Jahr. Dazu kommen noch einmal 25 Fälle aus der Region Hannover.

Credo in der „Waage“ ist: Nicht die Paarbeziehung, sondern die Elternbeziehung zählt. Das in den Blick zu bekommen sei für getrennte Eltern manchmal „unendlich schwer“, sagt Rohn. Das gilt umso mehr, als die 63-Jährige das Recht des Kindes auf beide Eltern nur dann nicht sinnvoll findet, wenn beim Aufenthalt des Kindes bei einem Elternteil eine Kindeswohlgefährdung droht. Ansonsten sollte es Kontakt zu beiden Eltern geben, selbst dann wenn die Frau Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. „Auch dann versuchen wir – anders als andere Beratungsstellen – mit den Eltern eine Lösung zu finden“, sagt Rohn, selbst Mutter dreier Kinder. Wenn Frauen Angst vor ihrem Partner hätten, müssten sie bei der Mediation nicht im selben Raum wie ihr Ex-Partner sein. Verabredungen, wie ein Umgang möglich sein könnte, versucht Rohn dennoch mit den Eltern zu treffen. Es gebe Situationen, da sage sie: „als Frau kann ich Dich verstehen, als Mutter nicht“, sagt Rohn.

„Übernachtungen sind ein großes Thema“

Was hochkonflikthaft bedeutet, wird schnell deutlich, wenn sie von ihren Fällen spricht. Da werden Übergaben von Kindern im öffentlichen Raum verabredet, auf dem Spielplatz etwa, weil die Gefahr, dass es zu Schreiereien oder gar körperlichen Übergriffen kommt, dann geringer ist. Manchmal übernehmen Großeltern oder Umgangspfleger es, das Kind zum Ex-Partner zu bringen. Übernachtungen seien in hochstrittigen Trennungsfällen gerade bei kleinen Kindern ein Riesenthema. Wann stillt die Mutter ab? Ab wann ist ein Kind so weit, dass es beim Vater übernachten darf? Sie habe Frauen erlebt, die ständig beim Vater anriefen, wenn er das Kind ein Wochenende lang hatte. Kleinschrittig versucht sie mit den Eltern Regeln zu verabreden, die beiden Seiten Sicherheit geben: das Versprechen des Vaters zu einem bestimmten Zeitpunkt anzurufen beispielsweise oder auch das, eine Übernachtung abzubrechen, wenn es gar nicht geht. Manchmal sind vermeintlich kleine Dinge Anlass für großen Ärger. Wenn das Kind zum Beispiel immer in schmuddeligen Sachen von einem Elternteil zurückkehrt. Eine Verabredung könne sein, dass das Kind sich komplett umziehe, wenn sie beim anderen Elternteil sei, und in die Ursprungsmontur zurückschlüpfe, wenn es zurückgehe.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Immer mehr Trennungsväter wollen ihr Kind aufwachsen sehen“

Rohn begrüßt es, dass immer mehr Väter, auch Nicht-Verheiratete, Verantwortung übernehmen, ihr Kind aufwachsen sehen wollten. Vor 20 Jahren hätten Väter in der Regel keine Ahnung gehabt, welche Windelgröße ihr Kind habe, das sei heute anders. Beide Eltern müssten jedoch aktiv an der Umsetzung der Umgangsregelung mitarbeiten: „Wenn sie das nicht tun, wird es schwer für den jeweils anderen“, sagt Rohn. Wenn ein Vater alle 14 Tage mit dem Kind für anderthalb Stunden spazieren gehe, sei das schwierig: „Da kann kaum Bindung entstehen.“

Von Jutta Rinas