Vom langjährigen indischen Vorgänger „ Himalaya“ ist im „Curry Culum“ nichts mehr zu sehen: Die Räumlichkeiten wurden komplett entkernt und saniert. Die NP hat den Neubau zum Testessen besucht.

Ambiente

Der Gast bleibt erst mal stehen, um das neue Design auf sich wirken zu lassen. Chassan Souleimanoglou hat viel Geschick für die Räume und das Ambiente bewiesen. Der offene Restaurantbereich mit großer Bar strahlt eine Mischung aus Industriecharme und Edel-Loftcharakter aus. Grün, Gold und helle Holztöne herrschen vor, die Wände mit roter Ziegelsteinoptik sorgen für farbliche Wärme. Neben einem offenen Restaurantbereich gibt es im seitlichen Flügel Richtung Küche auch etwas abgelegenere Plätze, dort sitzt man fast wie in Nischen. Ein Blickfang ist das wandgroße John-Lennon-Graffiti rechts von der Bar. „Make Love, not War“ lautet die bis heute aktuelle Botschaft Lennons, der am 8. Dezember vor 40 Jahren erschossen wurde. Chassan Souleimanoglou sei großer Lennon-Fan, wird uns an der Bar erzählt.

Service

Wir werden von einer jungen, sympathischen Frau bedient. Sie ist sehr aufmerksam und identifiziert sich sichtbar mit dem Laden: Begeistert erzählt sie von dem Umbau und schwärmt von den alten, jetzt wieder freigelegten Säulen. Versiert gibt sie uns Empfehlungen, Änderungswünsche nimmt sie wie selbstverständlich auf.

Essen und Trinken

„ Burger and Gin“ lautet der Titel der Speisekarte. Doch das ist untertrieben, das Angebot ist weit vielfältiger. Einmal müssen wir unsere Kellnerin sogar wegschicken, weil wir so lange brauchen, um uns zu entscheiden. Neben schmackhaft klingenden Vorspeisen wie „Flambierter Ziegenkäse mit Chili und Feigenmarmelade“ oder „Curry-Cremesuppe mit Hähnchen“ (jeweils 8,90 Euro) ist auch die berühmte VW-Currywurst im Angebot (8,90 Euro).

Curry-Culum-Chef Chassan Souleimanoglou. Quelle: Christian Behrens

Wir entscheiden uns aber klassisch für einen Burger – die Spezialität des Hauses. 15 verschiedene Variationen zwischen 8,90 und 24,90 Euro stehen zur Auswahl, darüber hinaus kann man sich seinen Burger im Baukastenprinzip zusammenstellen: Die Curry-Culum-Küche ist sehr flexibel. Wir bestellen einen Straußenburger (17,90 Euro) mit einem 180-Gramm-Patty Fleisch. Dazu wählen wir den „Curry Culum Salat mit Hähnchenbrust“ (12,90 Euro). Das Fleisch vom Burger ist fest, erinnert vom Geschmack an extrem zartes Rindfleisch. Als Extra haben wir uns die Zutaten vom „ Burger Ramses“ gewünscht – Feigenmarmelade, Ziegenkäse und Thymian-Honig. In Kombination mit dem besonderen Fleisch ist die Zusammenstellung mit dem zarten Käse und der Marmelade sensationell. Dazu teilen wir uns den Salat, der aus diversen knackigen, frischen Salatblättern sowie Tomaten, Paprika und Avocado besteht. Dazu schmeckt uns das große Stück saftiges und super gewürztes Hühnchenfleisch. Zum Abschluss teilen wir uns Crème Brulée (6,90 Euro). Die ist hausgemacht und wird uns – sehr aufmerksam – auf zwei kleine Gläser verteilt serviert.

Ein Burger zum reinbeißen. Quelle: Christian Behrens

Das Curry Culum verkauft auch außer Haus. Unter Telefon 0511/47 39 93 61 kann man sein Wunschessen bestellen und am Klagesmarkt abholen. Über den Dienst Lieferando wird das Essen auch nach Hause geliefert. Sollte es zu einem neuen Lockdown kommen, wird die Küche täglich geöffnet und längere Öffnungszeiten haben, gegebenenfalls bereits ab zwölf Uhr. Genaueres wird auf der Facebook- und Webseite veröffentlicht.

Info

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen (aber nur auf der Terrasse)

Vegane Gerichte

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei

Curry Culum

Postkamp 18

30159 Hannover

05 11-47 39 93 61

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 24 Uhr, Freitag und Sonnabend ab 14 Uhr

Internet: www.curryculum.de

Von maike Jacobs