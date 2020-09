Seven Sundays: Schlemmen von morgens bis abends

Hannover

Ambiente: Es ist alles so schön bunt hier! Die Wände des zweiten „Seven Sundays“ in der Oststadt zieren farbenfrohe Dschungel-Motive mit Affen, Pflanzen und exotischen Vögeln. Treppen führen zu einer Empore, Holztöne dominieren, die Möbel haben sanfte Farben. Dieser Laden trägt ein modernes, stylishes und etwas verrücktes Outfit. Auch draußen finden Gäste reichlich Platz. Es gibt kleine Einzeltische und viele weitere Plätze auf Podesten mit großen Schirmen, an denen Wärmelampen hängen. Zudem bieten die freundlichen Mitarbeiterinnen Decken an. In der Oststadt kann man also auch an kühleren Tagen und Abenden draußen speisen – das ist in diesen Zeiten viel wert.

Service: Unsere wirklich netten Service-Frauen wissen nicht alles, besorgen aber jede Antwort, sind freundlich und immer zur Stelle. Als Corona-sensible Gäste fühlen wir uns im „Seven Sundays“ wohl. Mit dem Smartphone scannen wir per QR-Code die Speisekarte, auch die Kontaktdaten können wir digital eingeben. Natürlich trägt der Service Maske und bringt mit dem Besteck kleine Tüten mit Desinfektionsgel (Aufdruck: „Bleib sauber“) an den Tisch. Als es dämmert, bieten die Kellnerinnen uns Decken an und stellen eine Miniatur-Wohnzimmerlampe auf den Tisch. Nur auf einen Service müssen Gäste verzichten: Reservierungen werden generell nicht angenommen.

Das Seven Sundays in der Oststadt Quelle: Frank Wilde

Essen und Trinken: Das „Seven Sundays“ serviert an sieben Tagen in der Woche Frühstück, das Konzept erweist sich an der Osterstraße seit Sommer 2018 als bombastischer Erfolg. An der Friesenstraße bieten Marco Fernandes und Efthimios Eleftheriadis nun auch täglich ab 17 Uhr Dinner an.

Die Karte vereint die gastronomischen Top-Trends der Stunde: Es gibt Burger und vegane Bowls, Steaks und Burritos – und so manche Innovation. Wir sind begeistert von den Halloumi Fries mit veganer Harissa-Mayo (6,40 Euro). Sticks des Grillkäses wurden paniert und frittiert, sind entsprechend kross außen, behalten innen aber ihre quietschige Konsistenz. Im Zusammenspiel mit dem würzigen Dip ist das überaus gelungen und eine originelle Alternative zur allgegenwärtigen Süßkartoffel-Fritte.

Der „Double Beef & Cheese Burger“ (9,20 Euro) beherbergt zwischen luftigen Brioche-Buns zwei Beef-Buletten à 100 Gramm, die saftig, aber nicht zu medium sind. Das Gericht kommt mit sauren Gurken und Essigzwiebeln (die allerdings warm noch besser geschmeckt hätten) rustikal auf dem Holzbrett an den Tisch. So wird auch das Flat Iron Steak mit gegrillten Tomaten und Essigzwiebeln (14 Euro) serviert. Das Fleisch ist butterzart und wird von Himalaya-Salz und Petersilie begleitet. Uns schmeckt zu diesem Menü der fruchtige Grauburgunder „Bullshit“ (0,2 Liter für 6,60 Euro).

Süß ist der Abschluss des Abends. Hinter „Threesome“ (9,70 Euro) sollen sich drei Pancakes verbergen, die sich allerdings eher als Muffins erweisen. Unsere Kellnerin erklärt, dass die Pfannkuchen – für die das Lokal inzwischen ja berühmt ist – parallel zur Abendkarte nicht frisch und warm zubereitet werden können und durch dieses Backwerk ersetzt werden. Das ist ein bisschen schade, aber nur kurz – denn die Variationen mit Zimt, Schokolade sowie Creme mit frischen Beeren sind sündhaft lecker.

Fazit: Sie sind mehr als Frühstücks-Experten – die „Seven Sundays“-Macher können uns nun auch den Abend schmackhaft machen – und zwar an sieben Tagen die Woche!

Seven Sundays

Friesenstraße 15, 30161 Hannover

Telefon: 0511/21 94 30 09

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 24 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Nein, im Lokal gibt es zwei Treppen, die Toiletten liegen im Keller.

Wie bezahlen? bar, EC, Master, Visa, Smartphone

Von Julia Braun