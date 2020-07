Restaurant „Hafenblick“: Maritime Gefühle am Seelzer Kanal

Hannover

Ambiente: Wir sehen an diesem sonnig-heißen Sonntagabend zuerst die Jachten, die am Rande des Stichkanals im kleinen Hafen dümpeln. Wir sehen auch die weißen Holzmöbel, die den gerade erst eröffneten Hafen-Beach schmücken. Wir sehen viele Fahrräder und kaum freie Tische im großen Außenbereich des „ Hafenblicks“ in Seelze. Auch wir haben draußen reserviert und genießen die Sonnenstrahlen, die durch die Markise nicht zu intensiv werden. Ein bisschen Urlaubsfeeling kommt tatsächlich auf, auch wenn der Bereich hinter dem Haus gepflegter sein könnte. Die Büsche sind nicht beschnitten, der Rasen nicht gemäht – und im vielen Grün um uns herum findet sich auch einiges an Müll.

Im „Hafenblick“ speist man am Kanal, Quelle: Wallmüller

Service: Drinnen im großen Ausflugslokal, das nach Corona-Pause seit dem 15. Mai wieder geöffnet ist, findet eine Familienfeier mit rund 15 Personen statt, dazu sind drei weitere Tische besetzt. Draußen auf den Terrassen vor dem Haus und seitlich davon zählen wir mehr als 80 Gäste, mehr als 30 weitere haben es sich am Strand gemütlich gemacht. Von Gastro-Krise ist hier nichts zu spüren. Von herzlicher Gastfreundschaft leider auch nicht. Wir werden von insgesamt vier Servicekräften bedient – freundlich, aber nicht mehr als routiniert. Mehr geht wohl nicht, das Lokal ist ja auch wirklich gut gefüllt. Dafür sind die Servicezeiten flott. Die Getränke sind nach drei Minuten da, die Vorspeisen nach zehn. Und direkt nach dem Abtragen der Vorspeisen werden die Hauptgerichte aufgetragen. Wir haben Hunger mitgebracht, für uns ist es okay.

Von Garnelen, Currywurst bis Pfifferlingen

Essen und Trinken: Die Speisekarte ist ein eher ungewöhnlicher Mix. Darauf finden sich vier Flammkuchen genauso wie drei Gerichte mit Pfifferlingen, unter Klassikern versteht Betreiber Engin Sahin gegrillte Garnelen genauso wie Currywurst-Ragout und Sauerfleisch. Sieben Gerichte wie Matjesfilet und Veggie Burger bilden die Sommerkarte. Fünf Steaks sollten hier auch erwähnt werden. Wir wählen zwei der drei Vorspeisen und liegen einmal komplett richtig. Die Tomatensuppe (4,90 Euro) hat ein Herz aus grünem Pesto und flüssigen Parmesan und schmeckt wunderbar cremig und toll abgeschmeckt. Die Ankündigung „Frische Blattsalate aus der Gärtnerhalle“ hat meine Frau neugierig gemacht, aber sie stochert eher lustlos in der wenig aufregenden Schüssel mit Tomate, Gurke, Paprika, Rucola und Lollo Rosso im laut Karte hausgemachtem Dressing herum. Dafür erscheint uns der Verkaufspreis von 6,90 Euro zu hoch, die pappigen Baguettestücke machen es nicht besser. Der Flammkuchen vegetarisch (9,90 Euro) ist gut gebacken und mit Zucchini, Tomaten, Rucola und Parmesan ordentlich belegt, aber auch hier fehlen Würze und Pfiff. Sechs Scheiben Roastbeef und leider zu fettige Bratkartoffeln mit Zwiebeln sind mit 15,90 Euro nicht gerade günstig, die Remoulade ist mir zu dickflüssig.

Fazit: Der „ Hafenblick“ bietet Ausflüglern einen Rastplatz mit schöner Aussicht und ein bisschen Urlaubsflair. Kulinarisch ist in Seelze allerdings noch Luft nach oben. Dafür ist der Service flott.

Hafenblick

Kanalstraße 4, 30926 Seelze

Telefon: 05137/4833

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Ja, mit Behindertentoilette

Wie bezahlen? Bar, EC, Kredikarte

Von Christoph Dannowski