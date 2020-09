Hannover

Raus ins Grüne: Wir starten mit dem Rad in Döhren an der Leineinsel und folgen der Brückstraße Richtung Hemmingen, vorbei an der Bernwardswiese und Pferdekoppeln. In Hemmingen biegen wir rechts in die Berliner Straße, dann nach etwa 500 Metern links in die Straße Am Sportfeld. An deren Ende fahren wir am Hemminger Maschgraben unter alten, Schatten spendenden Bäumen bis zur Anlage der Tennisgemeinschaft Hemmingen-Westerfeld. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung über die B 3 zum Café „Schneeweiss im Rosenrot“, unserer ersten Station.

Sönke Lill untwerwegs mit dem Fahrrad Quelle: privat

Anzeige

Wir haben Kaffeedurst und liegen hier genau richtig. Neben diversen Kaffeespezialitäten (Cappuccino für 3 Euro oder Latte Macchiato Karamell für 4,50 Euro), Tees oder Bio-Limos können wir aus einem großen Tortensortiment auswählen. Die Gäste sitzen an Tischen im lauschigen Rosengarten unter Bäumen oder im gemütlich eingerichteten Café, das eine ungewöhnliche Mischung aus Wohnzimmerflair (Kamin und Sofaecken) und Industrieatmosphäre (Dachkonstruktion mit Stahlträgern) verströmt.

Weitere NP+ Artikel

Sowohl Rhabarber-Baiser- als auch Eierlikör-Torte (Stück jeweils 3,90 Euro) überzeugen uns. Der Teig ist locker, die Früchte gut eingedickt und die Cremes nicht zu schwer. Wer schon morgens oder mittags ins Schneeweiss (das sich entgegen der Dudenregel so schreibt!) kommt, kann auch reichhaltig frühstücken oder mittagessen.

Café „Schneeweiss im Rosenrot“, Betreiber Arthur Weber Quelle: Ilona Hottmann

Zwischenstopp am Mausoleum

Wir schwingen uns wieder aufs Rad und fahren über die B 3 zurück in die Weetzener Landstraße. Hinter dem Sportcenter Hemmingen biegen wir rechts in einen Weg, der zum Naturschutzgebiet Sundern führt und dort in einen Feldweg übergeht. Auf dem holprigen Weg werden wir zwar ziemlich durchgeschüttelt, genießen aber den Blick über die Felder und in den Wald. Über die Straße Im Sundern und eine Schotterpiste, die nichts für dünne Rennradreifen ist, erreichen wir eine Zwischenstation für einen historischen Exkurs: das Mausoleum des Grafen Carl von Alten (1764-1840).

An der malerischen Grabruine verweilen wir einen Moment und erfahren auf einer Infotafel über den Adligen, dass er 1815 als General bei Waterloo gegen Napoleon kämpfte, und seine Grabstätte vom berühmten königlichen Hofbaumeister Georg Ludwig Friedrich Laves entworfen und vom Architekten Conrad Wilhelm Hase errichtete wurde.

Das Mausoleum von Graf Carl von Alten Quelle: Lill

Von dort gelangen wir über Sundernweg und Hundepfuhlsweg vorbei an üppig grünen Gemüsefeldern mit orangeroten und gelben Farbtupfern von reifen Kürbissen und Zucchiniblüten in den Klapperweg, der uns unserem nächsten Ziel näher bringt. Vorbei an der Grundschule Arnum erreichen wir über die Wilkenburger Straße den Arnumer See. Dort wollen wir das italienische Restaurant am Campingplatz testen.

Sizilianische Kochkunst am See

Ein Italiener, der sich spröde „ Restaurant Arnumer See“ nennt? Klingt nicht verlockend. Aber was Mario Di-Carlo in seiner Küche auf die Teller bringt, ist tolle sizilianische Kochkunst.

Der Arnumer See Quelle: Christian Behrens

Nach dem Gruß aus der Küche (warmes Brot und Oliven) sind wir auf das Carpaccio di Occa (14,50 Euro) von der Karte der Tagesempfehlungen gespannt – und dürfen auf der großen Terrasse wirklich genießen.

Denn die kräftig geräucherte Gänsebrust bildet ein perfektes Gegengewicht zu den hauchdünn geschnittenen würzigen Selleriescheiben. Abgemildert wird das charakteristische Aroma des Selleries durch eine feine fruchtige Orangenmarinade. Mit Rukola und Parmesan ergibt das eine perfekte Mischung. Ebenso zufrieden sind wir mit der Pizza See (10,50 Euro), die weniger mit Fisch als vielmehr mit Parmaschinken, Rukola und Parmesan zu tun hat. Der Teig ist außen knusprig und gut belegt.

Kalbsschnitzel mit Gemüse Quelle: Lill

Die drei Kalbsschnitzel in Marsalaweinsoße (14,50 Euro) sind sehr zart. Bei der Soße hat es der Koch für unseren Geschmack etwas zu gut mit dem Wein gemeint. Die Beilagen – Zucchini, Möhren und Kartoffeln aus dem Ofen – kommen auf einem Extrateller und sind noch bissfest.

Dazu wählen wir einen Grillo (0,5 Liter für neun Euro), der mit Birnen- und Zitronenaromen sehr gut zum Essen passt. Wir sind sehr zufrieden, das „ Restaurant Arnumer See“ ist ein echter Italiener mit Geheimtipppotenzial.

Zur Galerie Unsere Gastro-Tour führt uns durch das grüne Hemmingen. Erste Station ist das „Café Schneeweiss“, danach geht es zum „Restaurant Arnumer See.

Gut gesättigt treten wir den Rückweg an und radeln vom Arnumer See über Wilkenburg und biegen kurz vor der Leine links in den Schwarzen Weg nach Döhren ab. Nach etwas mehr als vier Stunden und rund 17 Kilometern schließen wir unsere Runde – ein toller Ausflug!

Die Tour Quelle: Lill

Lesen Sie hier weitere unserer Restauranttests

Von Sönke Lill