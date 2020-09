Hannover

Ambiente: Die großen Flügeltüren zum „Me and all“-Hotel öffnen sich automatisch. Man betritt eine Location, bei der sich wohl jeder, der zum ersten Mal hier ist, staunend umschaut: Die Bar und das Restaurant sind optisch ein Highlight. Moderner Industriecharme, kombiniert mit Loftcharakter und viel Liebe zum Detail in der Deko, verwandeln die hohen, unverputzten Räume in eine coole, stylische Örtlichkeit. Linker Hand liegt die Bar, rechter Hand das Restaurant. Wir entscheiden uns für einen Tisch direkt unter einem großen, von innen beleuchteten Bild eines Plattenspielers mit Mousse T.’s Superhit „Sex Bomb“. Von hier blicken wir in den langen Raum, in dem sich zwei Tischreihen erstrecken. Durch hohe Fenster kann man auf Aegi und Georgsplatz schauen. An dem Abend, an dem wir das „Nobel“ besuchen, sind nur zwei weitere Tische besetzt – der Corona-sichere Abstand bleibt also mehr als gewahrt.

Industriecharme: Das Restaurant hat einen coolen Look Quelle: Heusel

Service: Wir werden von einem jungen Mann bedient, der offen, freundlich, schnell ist und uns duzt. Er trägt ein „Me and all“-T-Shirt und Jeanshose, hat sich also dem lässigen Restaurant-Style angepasst. Gleich nachdem wir uns gesetzt haben, weist er uns daraufhin, dass nur bargeldlos bezahlt werden kann. Überhaupt scheint die Hotelmannschaft die Corona-Regeln ernst zu nehmen, die benutzten Tische werden sofort desinfiziert, die Karte gibt es virtuell – sie kann über einen Scan aufs Handy geladen werden. Der junge Mann ist gut informiert, gibt Tipps, berät in Sachen Speisen und Getränke. Er selbst scheint begeistert von der „Nobel“-Küche zu sein, enthusiastisch empfiehlt er uns Gerichte.

Konzept im „Me and all“-Hotel ist, die Restaurant-Küche alle paar Monate auszutauschen. Den Anfang hatte das Team aus dem Restaurant „La Rock“ gemacht, jetzt kochen im „Nobel“ die jungen ambitionierten Köche Sascha Werhahn (ehemals „Zauberlehrling“) und Peter Kaßner.

Essen und Trinken: Auf Anraten unseres Kellners nehmen wir als Starter eine weiße Tomatensuppe mit grünem Apfelmousse und Sellerie (sieben Euro). Die Zutaten werden auf einem großen Suppenteller schön dekoriert serviert, dazu gibt es eine stylische Thermoskanne mit Suppe – „damit sie schön warm bleibt“, so unser Kellner. Die Suppe gießt man sich selbst auf den Teller. Die Empfehlung können wir weitergeben, das Süppchen ist leicht und gut abgeschmeckt, Sellerie und Apfel geben dezente Noten. Als zweiten Starter ordern wir karamellisierten Ziegenkäse mit Birne und dünner, gerösteter Brotscheibe (neun Euro) – eine süßlich angemachte Komposition, die uns gut gefällt.

Auch beim Essen wird auf die Optik geachtet. Quelle: Nancy Heusel

Als Hauptgericht teilen wir uns Pasta mit Zitronensauce und Pak Choi (16 Euro). Der Würzkäse thront auf den Nudeln, die Pasta schmeckt frisch durch den Zitronengeschmack der Sauce – sehr sommerlich. Sellerie und chinesischer Senfkohl finden sich zurückhaltend wieder. Zum Dessert gibt es eine Tarte au Citron (acht Euro), die etwas süß geraten ist (acht Euro). Beim Wein entscheiden wir uns für einen Chardonnay (sieben Euro) und einen schön kräftigen Monte Velho. (7,50 Euro)

Fazit: Coole Location mit junger, ambitionierter Küche jenseits des Mainstreams.

Nobel

Aegidientorplatz 3, 30159 Hannover

Telefon: 0511/936 87 30

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 14.30 Uhr, Montag bis Sonnabend 18 bis 22 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Ja, auch behindertengerechtes WC

Wie bezahlen? Nur bargeldlos (EC, Master, Visa, Amex , JCB , Dinners-Card)

Von Maike Jacobs