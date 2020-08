Hannover

Ambiente: Drinnen ist Kneipe, draußen ist – irgendwie auch – Kneipe. Und das möchte die neue Betreiberin von „... und der böse Wolf“ Kathariya Schacht (25) auch so beibehalten. Sie hat den „Bösen Wolf“ von Claudia und Jan Verhagen übernommen. Ex-Betreiber Jan Verhagen hat auf der Internetseite als Antwort auf Gästeeinträge geschrieben, „... und der böse Wolf“ sei „eine laute, fröhliche Spelunke mit ordentlichem Essen. Punkt.“ Das trifft es. Im Außenbereich stehen Bierzeltgarnituren und Stehtische mit Holzhockern. In der Lindener Seitenstraße ist es eher lauschig und ruhig. Drinnen ist alles dunkel gehalten, die Möbel in Schwarz, die Wände in Dunkelrot. Im hinteren Bereich gibt es den Raucherraum mit Krökel- und Billiardtisch. Die Türen zu den Toiletten sind mit allerlei Aufklebern gepflastert.

Service: Betreiberin Kathariya Schacht (genannt „Cat“) ist selbst im Einsatz – immer freundlich und gut gelaunt geht sie von Tisch zu Tisch. Unterstützt wird sie von zwei jungen Frau, eine davon steht am Anfang ihres Engagements und ist froh, dass wir das Essen mit Hilfe der Nummern bestellen, die auf der Karte stehen. Alle tragen Masken. „Wir nehmen die Hygieneregeln sehr ernst und haben schon viel Resonanz bekommen, dass sich die Gäste bei uns sicher fühlen“, sagt Kathariya Schacht.

Anzeige

Ist und bleibt Kneipe Quelle: Behrens

Weitere NP+ Artikel

Essen & Trinken: Die Menükarte von „... und der böse Wolf“ ist nicht mit Steaks gepflastert, wie man vielleicht denken könnte, sondern bietet thailändische Küche pur. Reis, Reisnudeln, Currys sowie ein paar Vor- und Nachspeisen – mit 36 Einträgen ist die Karte für asiatisches Essen eher übersichtlich. Dafür wird in der Küche jedes Gericht mit Herzblut zubereitet.

Angefangen bei den Vorspeisen. Wir versuchen echte Klassiker: Die Po Pia (sechs Frühlingsrollen für sechs Euro) sind dicker als üblich – und auch leckerer als anderswo. Denn außen sind sie knusprig und innen reich gefüllt mit einer saftigen Mischung aus Glasnudeln, Karotten und Weißkohl. Von der süß-scharfen Chilisauce dazu hätten wir uns mehr gewünscht. Die Hähnchenspieße Satay Gai (sechs Stück für 6,50 Euro) sind gut gegrillt und innen noch saftig. Das Nussige der Erdnusssoße mildert die scharfen Gewürze der Fleischmarinade auf angenehme Weise.

Das grüne Curry mit Huhn (Gäng Kiauw Wan, 13,50 Euro) lässt uns die vielen Gewürze der Currymischung schmecken, ist wunderbar cremig, aber auch spürbar scharf. Besonders freuen wir uns über das frische Gemüse darin (Thai-Aubergine, Paprika, Zucchini und Schlangenbohnen).

Gleiches gilt für das Pad Pak (mit Garnelen 14,50 Euro). Auch hier ist die gedünstete, wirklich breite Gemüseauswahl (Chinakohl, Babymais, Paprika, Sojasprossen ...) wunderbar bissfest und nur mit etwas Sojasauce angemacht. Die Portionen sind üppig und auf langen Platten mit farblich passenden Schalen sehr schön angerichtet.

Den Wein, einen Vinho Verde (0,2 Liter für 3,70 Euro) wollen wir erwähnen – herrlich spritzig und frisch. Gut für den Sommerabend!

Fazit: Den Interneteintrag von Vorbesitzer Jan Verhagen müssen wir leicht korrigieren: „... und der böse Wolf“ ist eine fröhliche Spelunke mit – richtig – gutem Essen. Punkt.

... und der böse Wolf

Heesestraße 1, 30449 Hannover

Telefon: 0511/45 38 34

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 17 bis 23 Uhr, Sonntag 17 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht auf Wunsch

Raucherzimmer

Barrierefrei? Nein, eine Stufe führt hinein, kein Behinderten-WC

Wie bezahlen? bar, demnächst auch EC

Lesen Sie hier weitere unserer Restauranttests

Von Sönke Lill