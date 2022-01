Im „Meiers Lebenslust“ schmeckt es wie daheim

Hannover

„Meiers Lebenslust“ liegt im Herzen der Stadt. Das Restaurant an der Osterstraße mit eigener Hausbrauerei ist in warmen Farben eingerichtet, Holztöne wechseln sich mit Grün-, Braun- und Rottönen ab. Schmuckstück des Lokals ist die eindrucksvolle Brauereianlage mit Kupferrohren. An der hinteren Wand erstreckt sich ein langer Tresen, zur Straße hin öffnen bodentiefe Fensterscheiben den Blick zum Aegi, zur Nord/LB und zum Neuem Rathaus. Dank der Größe des Restaurants sitzt man nicht eng und dicht beieinander, in Corona-Zeiten ist das beruhigend.

Gemütlich bis rustikal: Das Innenleben von „Meiers Lebenslust“. Quelle: Frank Wilde

Service

Wir haben online reserviert. An der Tür werden wir von Ralph Klemke, dem Chef des Hauses, freundlich empfangen, er übernimmt die Überprüfung seiner Gäste. Nachdem wir Impfstatus und Personalausweis gezeigt haben, werden wir von ihm zu einem schönen Fensterplatz geleitet.

Den Rest des Abends ist Lisa Dhouret für uns verantwortlich. Von ihr fühlen wir uns hervorragend umsorgt. Am Tisch nimmt sie sich immer Zeit, ist super freundlich, gibt gute Tipps und berät versiert. Interessiert unterhalten wir uns mit ihr auch über die verschiedenen selbst gebrauten Biersorten. Vier Sorten gibt es, ein Helles, ein Dunkles, ein Roggen-Lager und ein Craft-Beer. Dhouret erklärt die Geschmacksunterschiede und gibt Tipps, welches Bier zu welchem Gericht am besten passt.

Essen und Trinken

Die Karte besteht aus gutbürgerlicher Küche von Fisch über Fleisch bis zu vegetarischen Gerichten. Vieles wird mit regionalen Produkten zubereitet, außerdem finden wir Saisonangebote, derzeit gibt es Grünkohl. Schöne Idee: Wer sich gar nicht entscheiden kann, kann auch „Meiers fantastischen Drei“ mit kleinen Portionen von Currywurst, Rinderroulade und Schnitzel (15,50 Euro) wählen. Wir aber sind noch einmal in Weihnachtsstimmung und bestellen ganz traditionell „Ente Klassik“ (22,50 Euro). Der Vogel kommt aus der Region, ist kross im Ofen gebraten. Das Fleisch ist so saftig und zart, dass es fast wie von selbst vom Knochen fällt und hat diesen typischen, etwas kräftigeren Geschmack. Dazu werden Kartoffelklöße, Birnenchutney und Rotkohl gereicht. Der Kohl ist sehr weich und hat die Süße der Äpfel gut angenommen. Wir trinken ein Dunkles (3,50 Euro), dessen malziger Geschmack sehr gut zur Ente passt.

Mit großer Fensterfront: „Meiers Lebenslust“ in der Innenstadt von Hannover. Quelle: Frank Wilde

Als zweites Gericht bestellen wir Kürbis-Süßkartoffelgulasch (12,80 Euro), der Name hat uns neugierig gemacht. Das vegane Gericht ist eine Kreation aus der „Lebenslust“-Küche: Kürbis und Süßkartoffel harmonieren geschmacklich perfekt, der Rucola gibt Würze, das Dressing aus Sojajoghurt fügt eine leicht cremige Note hinzu. Die Portion hätte ein wenig stärker gewürzt sein können, ist aber eine gute fleischlose Alternative – das Gulasch liegt nicht schwer im Magen, ist aber sehr sättigend. Der kräftige Nero d’Avola (5,80 Euro) passt gut dazu. Zum Nachtisch teilen wir uns auf Empfehlung des Chefs warme Zwetschgen mit Walnusseis (7,50 Euro). Wer dabei die Augen schließt, fühlt sich in die Kinderzeit in Mamas Küche zurückversetzt!

Fazit

Gutbürgerliche Küche im Herzen der Stadt – „Meiers Lebenslust“ ist ein toller Treffpunkt.

Info Meiers Lebenslust Osterstraße 64 30159 Hannover 0511/8982250 www.meiers-lebenslust.de Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 Uhr bis Mitternacht, montags ist Ruhetag. Für Kinder geeignet Hunde willkommen Veganes Gericht Barrierefrei Barzahlung, EC, Kreditkarte

Von Maike Jacobs