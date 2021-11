Im Maxe’s gibt es überraschende Küche und herzlichen Service

Hannover

Ambiente: Das „Max’es“ ist nach dem Großvater der heutigen Hotel- und Restaurantchefs Michael Wegner (55) und seiner Schwester Natascha Barthold (53) benannt. Max Wegner war Schneider mit eigenem Atelier, stellte in den 1950er-Jahren fest, „dass du mit einer Gaststätte mehr Geld machen kannst als mit einer Schneiderei“ und entwickelte sein Lokal zu einem Hotel Garni weiter. Mittlerweile ist das familiengeführte Hotel Wegner, dessen Frühstücksmanufaktur eine eigene Fangemeinde hat, mit vier Sternen ausgezeichnet und nennt sich „The Culinary Art Hotel“. Womit auch das „Max’es“ gemeint ist, das mehr als der Speisesaal eines Hotels ist. Eingerichtet wie ein Wohnzimmer ist es zwar weder stylish noch modern, dafür urgemütlich.

Hannover: Gemütlich wie im Wohnzimmer Quelle: Frank Wilde

Service: Ein Mann mit osteuropäischem Akzent schmeißt den Laden an diesem Freitagabend ganz alleine. Er betreut ein gutes Dutzend Gäste, zapft Getränke, bringt die Speisen, kassiert – und hat trotzdem Zeit für einen Plausch. Freundlich, flott und eloquent: Diese Servicekraft ist ein nahezu perfekter Gastgeber. Die Servicezeiten sind gut: Getränke kommen nach zehn, alle drei Vorspeisen zeitgleich nach 20, die Hauptgerichte nach 45 Minuten. Die Speisekarte kann man aus hygienischen Gründen ausschließlich per QR-Code lesen. Wer kein Handy hat, bekommt ein Tablet gestellt.

Essen & Trinken: Schon der Blick auf die Karte macht neugierig. Burata mit gerösteten Erdnüssen, Roastbeef in Jus und ofengebackene Feta sind keine Vorspeisen von der Stange. Wir ordern gleich dreierlei: Bruschetta (8,90 Euro), Tomatensuppe (7,90) und Edamame (6,90). Der Suppen-Klassiker mit grünem Pesto, Balsamico-Spritzern und fluffigem Mozzarellaschaum ist bestens abgeschmeckt, die Bru­schetta-Scheiben sind wie sie sein sollen: durchtränkt von Öl und Knoblauch, mit Tomaten, einem Hauch Zwiebel und Basilikum.

Die blanchierten Sojabohnen mit dem japanischen Namen Edamame (bedeutet: Bohnen am Zweig) sind in heißem Wasser gekocht und in Sesamöl gebraten und kommen als Snack in einer großen Schale von fast 500 Gramm an den Tisch. Und so funktioniert es: Man drückt die Hülsen aus, isst die Bohnen – das ist gesund, weil reich an Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren und Vitaminen. Und lecker, weil durch das Sesamöl ein angenehmes Raucharoma entstanden ist.

Eldin Aljija und Servet Cangal kümmern sich um die Gäste im „Max’es“. Quelle: Frank Wilde

Zu den Hauptspeisen sind die Beilagen und zumeist auch die Saucen separat zu bestellen, meine Frau ordert die Barbarie Entenbrust (14 Euro) plus Maiskolben (5,50) und BBQ-Sauce (ein Euro). Zusammen ergibt alles ein stimmiges Gericht mit auf den Punkt rosa gebratener Ente und einem gedrittelten Maiskolben, der mit Alkohol flambiert serviert wird. Optisch wie geschmacklich köstlich.

Meine Spare Ribs (11,90 Euro) wurden 18 Stunden sous vide (im Vakuum bei Niedrigtemperatur) gegart, das zarte Fleisch fällt fast von den Knochen. Die fettarm zubereiteten Pommes (3,50) hätte es mengenmäßig gar nicht gebraucht.

Fazit: Das „Max’es“ ist jetzt schon kulinarisch und vom Service her top, 2022 soll es neben der Klassiker-Karte auch eine „Fine Dining“-Karte geben. Besser vorbestellen.

Ambiente 6 von 8, Service 7 von 8, Essen und Trinken 7 von 8

Maxe’s

Walsroder Straße 39, 30851 Langenhagen, Telefon 0511/72 69 10

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 22 Uhr. Am Wochenende hat die Frühstücksmanufaktur geöffnet.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Kein veganes Gericht

Barrierefrei? Nein

Wie bezahlen? bar, EC, Master und Visa

Von Christoph Dannowski