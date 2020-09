Hannover

Ambiente: Aus vier mach drei – als Quartett waren die „Cuchillos“-Macher im Juli an den Start gegangen. Daniel Jäger von „The Harp“ am Schwarzen Bären hat sich aus dem City-Projekt aber schon wieder zurückgezogen. Begründung: Er will sich auf sein kultiges Burger-Lokal in Linden konzentrieren, die Küche vergrößern, seine Energie in den Umbau stecken. Übrig sind Monty Emrich und Frido Marquardt (sie machen „Apartment“, „Bronco’s“ und „Schenker“ am Schwarzen Bären) und Andreas Oldenburger, der am Standort zuvor schon sein zweites „Locorito“ betrieben hatte.

„Cuchillos“ ist das spanische Wort für Messer. Und messerscharf ist auch das Design des Lokals: Grün und schwarz getünchte Backsteinwände, klare Linien, eine Leuchtreklame mit gekreuzten Klingen, sparsam verteilte Holztische und Stühle in coronakonformen Abständen, eine großzügige Außenterrasse. Im ersten Stock kann man durch eine Glasscheibe auf Bierfässer- und -Leitungen schauen – demnächst sollen Gäste oben am Tisch direkt ihr Bier zapfen können.

Anzeige

Viel Holz und Klare Linien: Das „Cuchillos“ hat durchdachtes Design. Quelle: Heusel

Service: Die junge Kellnerin entschuldigt sich, dass es erst ihre dritte Schicht ist. Aber ihr zur Seite steht ein erfahrener Kollege, der mit viel Charme und Fürsorge Lücken ausgleicht. Obwohl wir uns bei Sonnenschein niederlassen, reicht er uns Decken – denn der Wetterbericht hat Wind und sinkende Temperaturen vorhergesagt. Eine Prognose, die eintrifft.

Essen und Trinken: Statt Apfelschorle lieber hausgemachter Eistee? Wir lassen uns vom Kellner überzeugen, die Mischung aus grünem Tee, püriertem Pfirsich, Litchi-Saft und Hibiskusextrakt (3,50 Euro) erfüllt alle Erwartungen. Auch das süffige „Cuchillos Dark Beer“ (3,30 für 0,3 Liter, nach eigenem Rezept von Duckstein gebraut) überzeugt uns.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Schwerpunkt einer „Meatery“ ist – natürlich – Fleisch. Die Cuts für Rumpsteak, Entrecôte und Filet (24,90 bis 29,90) stammen von Tieren aus Weidehaltung, sie werden auf einem Lavastein gegrillt. Wir haben aber Lust auf Tacos, die es in Hannover nicht an jeder Straßenecke gibt. „Barbacoa“ (12,50 Euro) ist die Empfehlung des Hauses, die drei Weizentortillas (gegen 50 Cent Aufschlag gibt es die Maisvariante) sind gekrönt von butterweichem, langzeitgegartem Pulled Beef. Käsesaucen-Spritzer und Guacamole-Kleckse machen das Fladengericht geschmeidig (Achtung: Kleckergefahr!), Radieschensalat, Koriander und Zwiebeln sorgen für Frische.

Gastrotest "Cuchillos": Leckere Tacos Quelle: Nancy Heusel

Die „Steak Tacos“ (15,50 Euro) sind mit saftigen Rinderfiletstreifen belegt – und verwirren uns auf den ersten Blick. Beide Taco-Varianten unterscheiden sich neben der Hauptzutat nur um Nuancen wie Bohnenmus und Limetten-Aioli. Koriander, Zwiebeln und Guacamole gehören offenbar zum Standard-Bausatz. Auch das darübergestreute „ Pico de Gallo“ kommt uns bekannt vor: Die stückige Salsa aus Tomaten, Zwiebeln, Chili und Koriander hatten wir für 3,50 Euro als Begleiter für das knusprige Bauernbrot(3,90 Euro) als Vorspeise bestellt und uns über den Mix aus Aromen und Schärfegraden gefreut.

Beim nächsten Besuch ordern wir den „Cuchillos Spezial“-Burger (14,50) in dem martialisch ein Steakmesser steckt. Das perfekt gegrillte 150-Gramm-Patty im Brioche Bun wird umgarnt von Cheddar, Bacon, knackigen Nachos – und „ Pico de Gallo“ und Guacamole. Die Wiederholung ist offenbar das Lecker-Prinzip.

Fazit: „Cuchillos“ kombiniert Elemente der Karte immer neu. Coole Location, toller Service, gute Qualität.

Cuchillos

Schmiedestraße 39, 30159 Hannover

Telefon: 0511/35 31 84 25

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 22 Uhr, Freitag 17 bis 24 Uhr, Sonnabend 12 bis 24 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht? Auf Anfrage Veggiburger ohne Sauce

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Nein

Wie bezahlen? Bar, EC, alle Karten außer American Express

Von Andrea Tratner