Hannover

Das Wetter ist gut – wir starten unsere Fahrrad-Gastro-Tour am Seiteneingang des Seelhorster Friedhofs an der Peiner Straße. Durch ein Wohngebiet gelangen wir über die Weidengrundbrücke in den Lenzbergweg, hinein in die Welt der hannoverschen Kleingärten. Grillgeruch (macht hungrig) und fröhliche Unterhaltungen von den Parzellen der Kolonie Waldesgrün begleiten uns auf der Fahrt, die uns an diesem warmen Tag durch die kühle Eilenriede unter dem Messeschnellweg hindurch nach Bischofshol führt– unsere erste Station.

Hier geht es lang: Durch den Tunnel geht es unter dem Messeschnellweg zum Restaurant im Hotel Bischofshol. Quelle: Wilde

Anzeige

Für den schnellen Snack gäbe es den Kiosk „Knusperhäuschen“. Wir lassen uns jedoch auf der sonnigen Terrasse des Restaurants im Hotel Bischofshol nieder, das auch über einen Biergarten verfügt (hier gibt es zum Beispiel Hähnchenkebap mit Pommes und Krautsalat oder Leberkäse mit Kartoffelsalat, beides für 6,50 Euro). Der Service ist auf Abstand bedacht, trägt Mundschutz und bewegt sich aufmerksam und mit wachen Augen zwischen den Tischen.

Weitere NP+ Artikel

Restaurant Bischofshol

Die Menükarte des Restaurants ist gutbürgerlich mit Fleisch, Fisch, aber auch Nudeln – zudem werden die „legendären“ Bratkartoffeln angepriesen. Die müssen so gut sein, dass Roastbeef (14,50 Euro) oder Sauerfleisch (13,50 Euro) in der Karte wie Beilagen erscheinen. Wir nehmen die Matjesfilets (12,50 Euro) zu den Bratkartoffeln, die überaus zart sind und klassisch mit einer nicht zu schweren Sahnesoße mit Äpfeln, Gurken und Zwiebeln serviert werden. Und die Bratkartoffeln? Schön knusprig mit Zwiebeln und Speck. Wir sind nicht sicher, ob sie zur Legende taugen, aber empfehlenswert sind sie allemal.

Ebenso deftig und für den großen Hunger ist der „Stramme Max“ (8,50). Auf zwei Mischbroten türmt sich ordentlich Katenschinken, gekrönt von zwei Spiegeleiern. Liebevoll aufgeschnittene Gewürzgurken und Salatbouquet fehlen nicht.

Maren Huber serviert die Bratkartoffeln, auf die die Betreiber in Bischofshol stolz sind, mit zarten Matjes. Quelle: Wilde

Nach dem leckeren Essen steigen wir wieder aufs Rad – unser nächstes Ziel ist das Parkrestaurant Alte Mühle im Hermann-Löns-Park. Dort soll es unseren Nachtisch geben: Kaffee und Kuchen.

Dazu überqueren wir die Bemeroder Straße und fahren wieder in die Eilenriede. Auf dem Weg Richtung Kleefeld folgen wir dem Radweg, der in etwa parallel zum Landwehrgraben verläuft und kreuzen dabei auch einige Reitwege, allerdings ohne Pferd und Reiter zu sehen. Dafür hat man bei derartigen Ausflügen die Gelegenheit Stadtprominenz zu treffen. So fahren wir an Ministerpräsident Stephan Weil und seiner Frau Rosemarie Kerkow-Weil vorbei, die uns freundlich grüßen.

Die Radwege durch die Eilenriede sind gut befestigt, überall ist es grün. Quelle: Wilde

Nachdem wir die Kirchröder Straße überquert haben, fahren wir in den Hermann-Löns-Park ein und erreichen nach etwa 700 Metern die mehr als 300 Jahre alte Bockwindmühle, die in ihrem langen Leben mehrere Umbauten und Standortwechsel überstanden hat. Auf einer Infotafel erfahren wir, dass die Mühle 1701 nahe des Aegidientors erstmals aufgebaut wurde – eine Gastrotour verrät also auch einiges über unsere Region.

Eine Sehenswürdigkeit: die Bockswindmühle im Hermann-Löns-Park. Quelle: Wilde

Restaurant Alte Mühle

Die Terrasse des Parkrestaurants Alte Mühle ist ein ruhiger Gegenpol zur belebten Gastronomie in Bischofshol. Idyllisch unter den Bäumen sitzend hat man einen guten Blick auf die Bockwindmühle, den Annateich und das Fachwerk des Restaurants. Der Service ist professionell auf die Corona-Situation eingestellt – hier sogar mit einer transparenten Mund-Nasen-Maske aus Kunststoff, die den Mitarbeitern das Atmen sichtlich erleichtert. Unsere Kellnerin bedient uns mit einer ansteckenden Fröhlichkeit.

Heike Bursch bietet im Parkrestaurant Alte Mühle eine große Auswahl an Torten und Kuchen an. Quelle: Wilde

Die Auswahl an Kuchen ist reichhaltig. Wir probieren ein Stück der Preiselbeer-Buchweizen-Torte (4,50 Euro) – der Teig ist durch das Getreide gröber, harmoniert aber hervorragend mit der fruchtigen Preiselbeersahne. Auch vom saftigen Apfelkuchen mit Streuseln und Sahne (4 Euro plus 0,65 Euro) und lockeren Käsekuchen (4 Euro) würden wir am liebsten noch ein Stück nehmen – das wäre aber zu viel des Guten.

Ruhepol: Im Hermann-Löns-Park kann man von Bänken aus auf den Annateich blicken. Quelle: Wilde

Mehr als erwähnenswert ist der hausgemachte Eistee mit Pfirsich und Maracuja (4 Euro), der uns eiskalt bei den warmen Temperaturen erfrischt. Gleiches gilt für den Eiskaffee, dessen Größe samt der riesigen Kugel Vanilleeis den stolzen Preis von 7,50 Euro rechtfertigt.

Von der Alten Mühle ist es nicht weit bis zum Tiergarten. Quelle: Wilde

Von der Mühle aus brechen wir nun Richtung Tiergarten auf, an dessen Zaun entlang wir bis zur Tiergartenstraße fahren. Von dort gelangen wir über Brabeckstraße, Am Sandberge, Bemeroder Straße und Dreibirkenweg in den kühlenden Wald der Seelhorst. Am Ende haben wir gemütliche 13 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt, die meisten davon im Grünen – und für knapp 60 Euro wirklich gut gegessen.

Die Strecke: Vom Seelhorster Friedhof über den Südschnellweg geht es nach Bischofshol. Von dort durch die Eilenriede in den Hermann-Löns-Park zur Alten Mühle. Der Rückweg führt am Tiergarten vorbei, die Brabeckstraße entlang durch die Seehlorst. Quelle: Stepmap/NP-Grafik: Lill

Von Sönke Lill