Hannover

Ambiente: Die ehemalige „Backwerk“-Filiale an der Langen Laube ist nicht wiederzuerkennen. Viel Grün hängt von den Decken, die Holztische harmonieren mit der Farbgestaltung aus Kupfer, Grau und Gold. Durch die Zwischenwände aus Holz ergeben sich Sitznischen, was den Raum behaglicher macht. Und die zahlreichen modernen Lampen in Gold und Schwarz spenden angenehmes Licht. Diese Umgestaltung hat dem Lokal gut getan. „Peter bringt’s“ ist eine Marke der Burger-Restaurant-Kette „Peter Pane“ mit Sitz in Lübeck und 46 Standorten bundesweit. Nach der ersten Filiale von „Peter bringt’s“ in Berlin-Wannsee ist Hannover der zweite Standort des neuen Konzepts.

Info Peter bringt’s Für Kinder geeignet Hunde willkommen Veganes Gericht Barrierefrei Barrierefreie Toilette Barzahlung, EC, Kreditkarte Lange Laube 6 30159 Hannover 0511/33646469 www.peter-bringts.de Öffnungszeiten: täglich von elf bis 22 Uhr

Service: Wie bei anderen Ketten auch muss man beim Bestellen erst einmal durchsteigen – und zum Beispiel lernen, dass man bei den Menüs nicht alle Beilagen wählen kann. Normale Fritten, Nachos und Süßkartoffelpommes sind möglich, Onion-Rings oder Potatoe-Cheese-Balls nicht. Auch die Dips sind nicht inklusive, außer Ketchup und Mayo, die wir an einer Selbstbedienungsstation entdecken. Peter bringt’s – aber nicht an den Tisch. An den Wänden hängen große Bildschirme, auf denen angezeigt wird, wenn die Bestellung fertig zum Abholen ist.

Gemütlich: Peter bringt’s an der Langen Laube. Quelle: Nancy Heusel

Essen & Trinken: Wir sind zu dritt und hungrig, die ansprechende Auswahl an Burgern und Beilagen verführt uns zu einer viel zu großen Bestellung. Am Ende landen neben dem „Lagerfeuer-Menü“ (Rindfleisch-Cheeseburger mit Röstzwiebeln und BBQ-Sauce, Süßkartoffelpommes und Cola, 17,40 Euro), dem Landhähnchen-Burger „Caesar’s getrüffelt“ mit Bacon, Parmesan und Trüffelcreme plus Fritten und Eistee (15,80 Euro) und dem Veggi-Burger „Die Heldin“ (Veggi-Chicken-Bratling in Cornflakes-Panade, Spinat, Guacamole, Mango-Chutney, 10,90 Euro) auch noch eine riesige Portion Chili-Cheese-Fritten (7,90 Euro) auf unserem Tisch.

Die Qualität ist durchweg gut, besonders angetan sind wir von der tollen Aromen-Komposition der „Heldin“, die auch mit krossen und cremigen Texturen punktet. Überhaupt ist „Peter bringt’s“ mit acht veganen oder vegetarischen Burgern für Nicht-Fleischfans gut aufgestellt. Der „Lagerfeuer“-Burger hätte etwas mehr BBQ-Sauce vertragen können und der Bacon im „Caesar’s“-Burger ist ein wenig zäh – ansonsten schmecken uns die Burger des Anfang Dezember eröffneten Ladens in der City wirklich gut. Das liegt auch an der Qualität der Brötchen, bei denen man zwischen dem Klassiker Brioche, Sauerteig und Mehrkorn wählen kann. Wir hatten alle Sorten und waren auch von der Stabilität der Buns angetan, die im Gegensatz zu anderen Burgerläden nicht durchweichten oder auseinander brachen.

Nur die leckeren Chili-Cheese-Fritten mit Röstzwiebeln, Jalapeños und Käsecreme hätten wir uns verkneifen können – die Portion war eine eigene Mahlzeit.

Leckere Burger bei Peter bringt’s an der Langen Laube. Quelle: Nancy Heusel

Fazit: Die Auswahl von „Peter bringt’s“ ist beeindruckend, die Zutatenkombinationen sind innovativ und funktionieren. Wir sagen: Peter bringt’s – das Lokal ist eine Bereicherung für die Burgerauswahl der Stadt.

Bewertung Peter bringt’s Ambiente: 6 Service: 5 Essen & Trinken: 6 Unsere Sternenbewertung: 1 = unterirdisch, 2 = schwach, 3 = bemüht, 4 = ausbaufähig, 5 = ordentlich, 6 = vielversprechend, 7 = ausgezeichnet, 8 = himmlisch

Von Julia Braun