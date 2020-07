Hannover

Ambiente: Ein lauschiges Plätzchen! Mächtige Bäume spenden Schatten in der Leibniz-Lounge, in großen Kübeln stehen die Palmen, die auch das Logo zieren. Der Biergarten schräg neben dem Welfenschloss ist seit 20 Jahren eine Institution, als „Leibniz Lounge“ war er 2016 der Startschuss für die „Next Generation“ des Betreibers Gastro-Trends (führt unter anderem Reimanns Eck, Waterloo-Biergarten, Seeterrassen und Nordkurve) – Björn Hensoldt, Moritz Mestwerdt und Simon Ario drückten dem Studenten-Treffpunkt ihren Stempel auf, erfanden auch die „Winter-Lounge“. Die wird dieses Jahr den Schlusspunkt setzen. „Der Mietvertrag wird nicht verlängert“, erklärt Geschäftsleiterin Cerstin Fabian. Im Garten von „Haus Schleswig Holstein“, das einer Studentenverbindung gehört, soll gebaut werden.

Prost: Johannes, Tristan, Silvio und Marcel (von links) stoßen in der Leibniz-Lounge an Quelle: Wilde

Anzeige

Deshalb sollte man die Saison noch genießen: An diesem sonnigen Abend sind zwei DJs am Start, deren gemäßigter Techno-Sound einen ganz netten Klangteppich bildet, der auch die ältere Generation nicht stört – nicht nur Studenten steuern die Leibniz-Lounge an. Wobei man sich durchaus einen Spaß daraus machen kann, die Fächer zu erraten. Stoßen da BWLer, Juristen oder doch Sozialwissenschaftler an?

Weitere NP+ Artikel

Service: Am Eingang warten Tische mit Desinfektionsmittel und Zettel, auf denen jeder Gast seine Daten eintragen muss (am Ausgang werden die Zettel von einer jungen Frau eingesammelt – es gilt der Kreisverkehr). Cerstin Fabian begrüßt die Gäste, klärt offene Fragen und weist auf freie Tische hin. Die stehen deutlich lockerer verteilt als in Vor-Corona-Zeiten. Gemütliche Loungeecken und Strandkörbe schaffen Abstand und intimere Atmosphäre. Selbstbedienung ist angesagt, Getränke und Essen holt man sich an drei Stationen. Hier ist der Gast gefragt, zum Vordermann in der Schlange auf Distanz zu gehen und den Sicherheitsabstand hinter sich einzufordern.

Draußen sitzen in der Leibniz Lounge Quelle: Frank Wilde

Essen & Trinken: Die reduzierte Karte ist ein Tribut an die Corona-Krise, wer sich auf Flammkuchen und Salate gefreut hatte (stehen im Internet noch), wird enttäuscht. Dafür schmelzen wir dahin, als wir in den „Pulled Pork Burger“ (6,90 Euro) beißen – das Fleisch ist hausgeräuchert und wurde in zwölf Stunden mürbe gegart. Ein zarter Genuss, der von einem vorgewärmten Bun und American Cole-slaw begleitet wird. Die Currywurst wird in der Spezialversion (6,50) mit krossen hausgemachten Röstzwiebeln serviert, die Sauce bietet eine ausgewogene Kombination aus Schärfe und Fruchtnote.

Überhaupt die Pommes! Die frittierten Süßkartoffelstangen (3,80 Euro) sind bissfest und knusprig, die Trüffelmayonnaise (ein Euro für eine üppige Portion) schmeckt zwar etwas aufdringlich, die Limetten-Aioli (0,80 Euro) ist hingegen dezent und frisch. Vier Varianten von „Fritten mit Topping“ stehen auf der Karte. Wir entscheiden uns für „Acapulco Avocado Fries“ (6,90 Euro) und sind nur in kleinen Punkten mäkelig: Die Guacamole bleibt im Vergleich zur kräftigen Sour Cream etwas blass, die Tomatensalsa ist würzig, aber eher ein kleingeschnippelter Salat. Da alle drei Zutaten auf den Pommes liegen, weichen diese leider schnell durch. Dazu schmecken Sommersby-Cider (0,33 Liter für drei Euro) und Aperol-Spritz (sechs Euro).

Fazit: Die Leibniz-Lounge macht trotz eingeschränkter Karte das Beste aus der Situation. Hier futtern wir uns diesen Sommer gerne durch die Fritten-Spezialitäten.

Leibniz-Lounge

Wilhelm-Busch-Straße 2, 30167 Hannover

Telefon: 0511/1698191

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 16 Uhr, Samstag ab 14 Uhr. Sonntag bis Dienstag geschlossen – außer bei sehr gutem Wetter.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Barrierefrei? Nein, zu den Toiletten führen Stufen

Wie bezahlen? ausschließlich bar

Von Andrea Tratner