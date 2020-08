Hannover

Ambiente: „ Kultbiergarten am Sportpark“ nennen die Betreiber ihre „ Kaiserschänke“. Man könnte die Freiluft-Location neben der Parkbühne aber auch als Erlebnis-Biergarten bezeichnen. An diesem Sonnabend kann man am Lodemannweg ab 18 Uhr beispielsweise eine Schlagernacht feiern (telefonische Anmeldung erforderlich), am 6. und 20. September wird ab zwölf Uhr zum „Kuschlerock-Frühschuppen mit DJ Moplay“ gebeten. Von ihm kommt auch die Musik, wenn ab dem 16. Oktober Oktoberfest in der „ Kaiserschänke“ gefeiert wird.

Aber auch an eventfreien Tagen lohnt es sich, hier einzukehren. Der schön gelegene Biergarten bietet reichlich Platz und ist abwechslungsreich gestaltet. Gäste können an Biertischen, in einer kleinen Beachbar auf Liegestühlen, unter Bäumen, großen Schirmen und in einer Holzlaube Platz nehmen. Das macht den Besuch bei fast jedem Wetter möglich. Familien werden sich über den kleinen Spielplatz im Eingangsbereich freuen.

Im Eingangsbereich liegt der Spielplatz für junge Besucher Quelle: Dröse

Service: „Die Nummer sechs, bitte, die Nummer sechs!“ Nachdem man seine Bestellung an den Kiosken abgegeben hat, erfährt man per Durchsage, wann das Essen fertig ist. Die Küche liefert flott, obwohl viele Tische an diesem sonnigen Sonntag besetzt sind. Vor allem kleine und größere Gruppen älterer Gäste haben sich versammelt, trinken im Schatten ein Bierchen und genießen Hausmannskost. Was die Corona-Maßnahmen angeht, wissen wir zu schätzen, dass im Eingangsbereich ein Desinfektionsspender steht und die Erfassung der Kontaktdaten professionell verläuft.

Essen & Trinken: Hier ist kein Tag wie der andere – in der „ Kaiserschänke“ gibt es täglich deftige Specials. Jeden ersten Mittwoch kostet die ganze Haxe mit Kraut samt Getränk 11,50 Euro, freitags gibt es das Nackensteak mit Pommes, Salat und Drink für 13 Euro. Auch Burger, Flammkuchen und Currywurst werden Rabattaktionen gewidmet. An den Wochenenden sind von zwölf bis 15 Uhr die Spareribs im Angebot, die der Kultbiergarten „die leckeren Kult-Spareribs“ nennt. „1000 Gramm Frischgewicht“ erscheinen uns etwas übertrieben, also ordern wir an der Bude 500 Gramm Rippchen mit hausgemachtem Krautsalat und der rauchig-würzigen Barbequesauce (8,40 Euro). Außerdem entscheiden wir uns für die Drillinge mit roter und grüner Mojo-Sauce und Salatgarnitur (6,50 Euro) sowie Oliven mit Aioli und Baguette (drei Euro).

Ob die Rippchen das Prädikat „Kult“ verdienen, wissen wir nicht – köstlich sind sie in jedem Fall: Das Fleisch löst sich locker vom Knochen, ist sehr gut gegrillt und schön würzig, der Krautsalat ist frisch und knackig. Bei den kleinen Kartoffeln hätten wir uns die typische Salzkruste gewünscht, doch die gut gegarten Drillinge schmecken auch so – vor allem in Verbindung mit den pikanten Saucen, die ansprechend in kleinen Schälchen serviert werden. Zwei kühle Maracuja-Schorlen (à 3,20 Euro) begleiteten unser uriges Mittagessen für nur 24,30 Euro in der Natur.

Fazit: Die „ Kaiserschänke“ ist eine entspannte, im besten Sinne altmodische Oase mit rustikaler Küche ohne neumodernem Schnickschnack. Und das ist in unseren schnellebigen Zeiten durchaus ein wenig kultig.

Kaiserschänke

Lodemannweg 5, 30459 Hannover

Telefon: 0511/920 60 20

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht? Nein, aber vegetarisch

Barrierefrei

Wie bezahlen? bar, EC

Von Julia Braun