Öko-Dorf am Kronsberg: 300 Menschen feiern Bauprojekt Ecovillage

Sonne, Open Air und ein gemeinsamer Traum vom nachhaltigen Wohnen: Am Samstag kam am nördlichen Kronsberg Festivalstimmung und jede Menge Vorfreude auf. Gefeiert wurde der Auftakt für das Ecovillage – ein genossenschaftlich organisiertes Bauprojekt, dessen Baustart im Sommer 2021 geplant ist.

Ecovillage soll Wohnraum für 900 Menschen bieten

Die Genossenschaft „ Ecovillage Hannover“ plant, in den nächsten fünf Jahren rund 100 Millionen Euro in ein Öko-Dorf unter dem Motto „Tiny Living“ zu investieren. Entstehen sollen 500 kleine, kostengünstige Wohnungen und 70 Stellplätze für mobile Tinyhäuser. Insgesamt soll das Ecovillage Wohnraum für 900 Menschen bieten.

Auf dem zukünftigen Baugelände wurde der Auftakt des Ecovillages gefeiert Quelle: Peschke

Auf dem zukünftigen Baugelände am Kronsberg wurden am Samstag die bisherigen Fortschritte des Projekts gefeiert. Erst einen Tag zuvor hatten sich rund 440 Genossenschaftsmitglieder bei einer Abstimmung für zwei Planungsbüros entschieden, die die Ideen der zukünftigen Dorfbewohner umsetzen werden: Das junge Kollektiv für Architektur „Studiomauer“ ging gemeinsam mit den Architekten und Stadtplanern von „Cityförster“ aus dem internationalen Wettbewerb hervor.

„Das Projekt ist ein echtes Herzensprojekt“, sagte Architekt Niklas Staak (29) gegenüber der NP. Besonders spannend seien unter anderem die zu entwickelnden Konzepte für Flächeneffizienz, natürliche Baustoffe, Regenwassermanagement und CO2-Einsparung. „Solche Projekte bräuchten wir in Hannover viel mehr. Das sind Themen, damit müssen wir uns unbedingt beschäftigen“, sagte Staak weiter.

„Wir müssen dringend diese neuen Wege gehen“ sagen Architekten und Stadtplaner Heiko Lubs (29), Niklas Staack (29) vom Planungsbüro Studiomauer und Arne Hansen (44) und Oliver Seidel (43) vom Planungsbüro Cityförster. Quelle: Peschke

Die ersten Entwürfe der beiden Planungsbüros wurden den Interessierten und zukünftigen Dorfbewohnern am Samstag präsentiert. Insbesondere der Dorfplatz, der Gemeinschaftsgarten und die Nachbarschaftshöfe fanden großen Anklang. Ecovillage-Aufsichtsratvorsitzender Hans Mönninghoff, lange Jahre Wirtschafts- und Umweltdezernent, kündigte an, dass bereits im Frühjahr der Bau eines Musterhaus geplant ist. Im Spätsommer des kommenden Jahres soll es dann richtig losgehen.

„Im Frühjahr wird ein Musterhaus errichtet“, freut sich Hans Mönninghoff, Aufsichtsratvorsitzender des Ecovillage. Quelle: Sophie Peschke

Die Vorfreude auf das Projekt ist groß: „Wir finden so vieles an dem Projekt großartig und hoffen, hier bald leben zu können“, sagte Robert Wachsmuth. Gemeinsam mit seiner Frau Steffi und Tochter Anna wolle er in einer der Familienwohnungen leben. „Ich freue mich darauf, mich im Dorfrat einbringen“, sagt Wachsmuth. Im Ecovillage werden nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ein Stimmrecht bei Abstimmungen haben.

Möchte ins Ecovillage ziehen: Robert Wachsmuth mit Steffi und Tochter Anna. Quelle: Sophie Peschke

Auch sinnvoll sei es, dass es gemeinschaftliche Werkräume und eine „Bibliothek der Dinge“, geben solle. Etwaige Leih- und Tauschsysteme sind Beispiele dafür, wie die Gemeinschaft im Ecovillage gestärkt werden soll. Gleichzeitig werde dadurch auch ermöglicht, genügsam zu leben: „Es gibt so vieles, was wir uns einfach teilen können“, sagt Roswita Schlachte, die auch in eine Wohnung im Ecovillage ziehen möchte. „Es braucht ja nicht jeder eine eigene Waschmaschine“, sagt Schlachte.

„Das ist ein tolles Projekt, bei dem alle von Anfang an mitwirken und mitgestalten können“, freut sich Vorstandsmitglied Elvira Hendricks. Auch sie möchte mit Hund Kurt ins Ecovillage ziehen – am liebsten in eine 35-Quadratmeter-Wohnung.

„Wir ziehen ins Ecovillage“ – Elvira Hendricks (64) mit Hund Kurt. Quelle: Sophie Peschke

Viel Lob gab es auch von Seiten der Stadt. Bürgermeisterin Regine Kramarek verglich den fortschrittlichen Charakters des Projekts mit dem der Expo 2000: „Dieses Projekt wird genauso Geschichte schreiben“, glaubt sie.

„Das Projekt wird Geschichte schreiben“, glaubt Bürgermeisterin Regine Kramarek. Quelle: Sophie Peschke

„Wir rechnen damit, dass wir mehr Anfragen bekommen, als wir tatsächlich Wohnraum anbieten können“, sagt Ecovillage-Prozesskoordinator Dennis Klose. Monatlich gibt es sogenannte „Seiteneinstiegstreffen“ des Ecovillage für Interessierte.

„Wir bieten monatlich Einstiegstreffen für Interessierte an“, sagt Prozesskoordinator Dennis Klose Quelle: Sophie Peschke

Nicht nur viel Lob, sondern auch jede Menge Unterhaltung gab es bei der Open-Air-Veranstaltung. Die Festivalstimmung unterstützten zum Beispiel Auftritte von Rapper Spax, Magier Desimo oder den Musikerinnen Mirle und Matti.

„Es ist so wunderschön“, rappt Spax auf der Bühne und die Besucher singen mit. Quelle: Sophie Peschke

Von Sophie Peschke