Vor genau einem Jahr war Erdkundelehrerin Friederike Krüger in der Arktis. Im Interview erzählt sie von ihrem Jahr nach der Mosaic-Expedition und davon, wie sich die Reise auf ihr Leben ausgewirkt hat.

Frau Krüger, vor genau einem Jahr sind Sie von Ihrer Arktis-Reise zurückgekommen. Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie jetzt zurückdenken?

Das dicke Eis, die Ruhe, die wenigen Farben, die Eisbären –das ist schon was ganz Besonderes. Auch die Stimmung auf dem Schiff war wirklich einzigartig. Immer ist jemand um dich. Das ist nichts für Leute, die häufig ihre Ruhe brauchen. Ich habe mir meine Kabine geteilt und war mit rund 140 Personen auf einem Schiff. Da gab es so gut wie keine Privatsphäre. Wir saßen viel zusammen, haben Gitarre gespielt, gesungen und gequatscht. Oder wir standen an der Reling und haben Eisbären beobachtet. Insgesamt war die Reise wirklich eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung.

Wie hat sich diese Erfahrung auf Ihr Leben ausgewirkt?

Die fünfwöchige Reise war schon phänomenal. Aber es war auch wirklich krass, was danach passiert ist. Permanent haben Journalisten angerufen. Ich war häufig im Fernsehen und bei Zeitungen. Ich konnte in verschiedenen Fernsehbeiträgen im NDR, bei RTL und Sat.1 über die Arktis, die Expedition und den Einfluss des Klimawandels berichten. Auch Radiosender wie der Bayrische Rundfunk und Radio Bremen hatten Interesse. Und natürlich habe ich Interviews bei Zeitungen gegeben, zum Beispiel der NP und der Süddeutschen Zeitung.

Sie konnten also von Ihren Erlebnissen erzählen.

Ja, das war mein Wunsch von vornherein. Ich wollte die Erfahrungen aus der Arktis möglichst verbreiten. Dafür hatte ich an Bord Unterrichtsmaterialien erstellt. Ich habe an verschiedensten Schulen Vorträge gehalten und mit der Universität in Hannover zusammengearbeitet. Ich habe dort zum Beispiel Vorträge vor Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften gehalten und einen Workshop zur Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien gehalten. Im Landesmuseum gibt es außerdem eine Ausstellungsecke zur Arktis, bei der ich mitgewirkt habe.

Was ist das Ergebnis solcher Kooperationen?

Ich habe das Gefühl, dass ich auf die Weise die Chance habe, Leute außerhalb meines eigentlichen Wirkungsfeldes Schule zu erreichen. Mir ist es wichtig, die Menschen für das Thema Klimawandel in der Arktis zu sensibilisieren.

Warum halten Sie es denn für wichtig, Ihre Arktis-Erfahrung auch in die Schulen zu tragen?

Mir war es wichtig, dass ich mit dem Thema Menschen erreiche, die sich sonst vielleicht nicht mit den Vorgängen in der Arktis beschäftigen und zum Beispiel erfahren, dass sich die Eisbedeckung am Nordpol seit den 1980er Jahren beinahe halbiert hat. Manchen Zuhörern musste ich allerdings erst einmal erklären, dass die Arktis am Nordpol liegt.

Wieso reicht es nicht aus, dass sich die Forscher mit der Arktis auseinandersetzen?

Veröffentlichte Forschungsarbeiten und auch die Öffentlichkeitsarbeit eines Forschungsinstituts erreichen meist nur Fachleute. Das muss schon auch über andere Kanäle laufen und vor allem auch öfters thematisiert werden.

Was ist Ihnen denn am wichtigsten an dem Thema?

Die Arktis ist mehr als nur ein bisschen Eisbedeckung auf dem Meer. Sie ist ein wichtiger Indikator dafür, welchen Einfluss der Klimawandel hat. Deshalb nennt man sie auch ein Kippelement unseres Klimasystems. Das Eis hat sich dort mittlerweile schon um die Hälfte reduziert. Das wird auf unsere Klimabedingungen einen enormen Einfluss haben und das muss unbedingt erzählt werden. Es ist wahnsinnig wichtig, dass Expeditionen dieser Art stattfinden und Forschungsarbeiten darüber verfasst werden. Doch die Ergebnisse erreichen uns normale Leute nicht. Dabei brauchen wir so dringend überzeugende Argumente, um unser Konsumverhalten umzustellen.

Wenn Sie in Schulen von Ihren Erfahrungen berichten, wie reagieren die Schüler?

Die sind schon sehr interessiert. Ich es finde toll, dass sich auch kritische Diskussionen ergeben. Zum Beispiel fragen die Schüler auch, ob ich nochmal hinreise würde. Darauf sage ich dann, dass ich ja einmal da war und nochmal hinzureisen im Sinne des Klimawandels völlig utopisch und irre wäre. Sie fragen auch, warum da so ein dickes Schiff überhaupt durch muss und ob das die Arktis nicht kaputt macht. Natürlich tut sie das. Aber das zerbrochene Eis friert hinter dem Schiff wieder zu, und der negative CO2-Ausstoß des Schiffes kann mit dem Erkenntnisgewinn der Reise argumentiert werden.

Was, denken Sie, bleibt am Ende einer Arktis-Unterrichtseinheit bei den Schülern hängen?

Wenn die Schüler sich merken, wo genau die Arktis ist, dann reicht mir das schon fürs Erste. Ich freue mich, wenn sie anfangen über die Polargebiete nachzudenken und über den Einfluss, den sie mit ihrem Verhalten auf weit entfernte Regionen haben.

An Bord der Polarstern geht es um hochkomplexe Forschungsinhalte. Wie gehen Sie im Gespräch mit den Schülern vor, um diese Themen verständlich zu vermitteln?

Ich gestalte alles ganz einfach und so, dass es wirklich jedes Kind versteht. Ich bringe viel Anschauungsmaterial mit. Zum Beispiel können die Schüler in einen Schneeanzug schlüpfen oder ich zeige die Erklärvideos, die ich während der Expedition gedreht habe. Wenn ich Fotos von Eisbären zeige, sind die Kinder schnell begeistert und interessiert an der Polarforschung.

Planen Sie noch einmal ein ähnliches Projekt?

Nein, gerade nicht. Durch Corona ist ja auch alles komplett lahmgelegt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sich irgendwann nochmal etwas ergibt. Dafür wäre ich auf jeden Fall total offen.

