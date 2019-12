Lebenstraum: Neues Thai Restaurant in der Altstadt

Hannover

Endlich hat er den richtigen Platz gefunden und kann bald seinen Traum verwirklichen – und dabei hat ihm seine Ex-Ehefrau kräftig geholfen: Anfang Januar will Visit Tammasurichat (52) sein „Thai Art Bistro“ in Hannover eröffnen.

In der Knochenhauerstraße 13 will der erfahrene Koch – zu seinen Stationen zählen etwa das Shiva Curry in Langenhagen und das Ruenthai in der Lavesstraße – seine künftigen Gäste kulinarisch verwöhnen. Er will „thailändische Gerichte neu arrangieren und präsentieren – aber mit dem Originalgeschmack“.

BODENELEMENT: Mit solcher Art Fließen wird der Boden des Thai-Restaurants „geschmückt“. Quelle: Kutter

Allerdings „nicht originalscharf – nur, wer das will“. So will Visit die typische Nudelhouse- und Streetfood-Küche seiner Heimat unter einem Dach vereinen. Und auf Geschmacksverstärker und – soweit möglich - Zutaten mit Konservierungsstoffen verzichten. Wert wird auch auf Frische gelegt. So sollen etwa Chilli- und Curry-Pasten von ihm selbst zubereitet und nicht fertig eingekauft werden.

Traum verwirklichen

Dort, wo bald asiatisch gekocht wird, war bis vor ein paar Monaten die Boutique La Vie, die seit Mitte Oktober in der Kramerstraße 4 (Altstadt) zu finden ist. Für ein Restaurant sind die Verhältnisse äußerst knapp bemessen – daher hat sich die Innenarchitektin sehr gut überlegen müssen, was auf den gerade mal 60 Quadratmetern wie angeordnet werden soll. Die Garküche mit der Ausgabetheke wird sich auf der Gästeebene gleich rechts vom Eingang befinden. Im Untergeschoss wird die Vorbereitungsküche entstehen.

KLEIN ABER FEIN: Rund 60 Quadratmeter Fläche wird das künftige Thai-Restaurant nur haben. Quelle: Kutter

Das Ziel jedenfalls lautet: „Die Gäste sollen reinkommen und sich wohl fühlen! Klein aber fein“, erklärt Patcharee Mingporn (52). Über ihren Ex-Mann sagt sie, dass es „schon immer sein Traum gewesen ist, selbstständig zu sein“. Es mache ihm „einfach Freude, für andere zu kochen – und dann zu sehen, wie es den Leuten schmeckt!“. Warum er dann nicht viel früher den Schritt gewagt hat? Immerhin ist er schon 27 Jahre in Deutschland. „Ich habe lange nach einem geeigneten Platz gesucht – endlich habe ich ihn gefunden!“ Vielmehr: Seine Ex-Gattin.

Den Vater unterstützen

Denn Patcharee, seit 30 Jahren im Land, hat ein gutes Verhältnis zum Vater ihrer Tochter: „Ich habe den Laden entdeckt, versuche, zu helfen, zu organisieren und seinen Traum wahr werden zu lassen.“ Sie wird im operativen Geschäft aber nicht mehr aktiv dabei sein – dafür ihre gemeinsame Tochter Bua Tammasurichat (19).

TEAM: Vater Visit Tammasurichat und seine Tochter Bua vor ihrem künftigen Thai-Bistro in der Knochenhauerstraße 13 in Hannovers Altstadt. Quelle: Katrin Kutter

Bua hat im vergangenen Frühjahr ihr Abitur geschafft, will „ein Jahr Pause“ machen und dann „entweder Allgemeine Verwaltung oder Architektur im Dualen Studium studieren“. Bis dahin unterstützt sie ihren Vater, will im Restaurant den Service und darüber hinaus „alles machen, was er nicht machen kann“.

Geplante Öffnungszeiten: zunächst täglich von 11 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr), Mittagstisch bis 15 Uhr

