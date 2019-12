„Wenn die von mir abrücken, ist die Schmerzgrenze erreicht“

Hannover

Tag zwei von geplanten sechs im Prozess um die Rathausaffäre. Weil im Schwurgerichtssaal über Drogen verhandelt wird, tagt die 18. große Strafkammer im Saal 1H1. Der wirkt dank überfälliger Sanierung ein bisschen ramponiert – so wie im Verhandlungsverlauf das Gesicht des Angeklagten Frank Herbert. Er werde immer als „Drahtzieher und Nutznießer“ dargestellt, beschwert sich der einstige Büroleiter von Ex-OB Stefan Schostok fast weinerlich. Dabei sei die Entschädigung für Mehraufwand für ihn zu seinem Nachteil gelaufen: „Kein Abend, kein Wochenende, kein Urlaub ohne Arbeit.“

Warum das so war, machen die Protokolle von Whatsapp-Verläufen klar, die der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding vorliest. Minutiös listete Herbert für seinen Chef auf, was der fragen solle, machen müsse, besser einschätzen könne. Per Whatsapp an Schostok warf Herbert dem mitangeklagten Härke ein „dubioses System“ und „verbrannte Erde“ vor. Geschrieben am 23. Oktober 2017 um 23.19 Uhr. „Ungewöhnlich lang“, fand Schostok die Nachricht. Eine Pause bis zur nächsten entschuldigte Herbert mit „Ich bin eingeschlafen.“

„Aus heutiger Sicht vernagelt“

Das Datum ist deshalb so wichtig, weil es den Zeitpunkt markiert, an dem der Ex-OB von der Gesetzeswidrigkeit der Zulagen erfuhr. Er fotografierte einen Vermerk – zu dem Oberstaatsanwältin Hilke Markworth viele Fragen hatte. Das eigene Bild war, „der Vorgang ist doch längst abgeschlossen“, so Schostok zu dem Schriftstück. Er sei davon ausgegangen, „der Vermerk sei zur Täuschung hergestellt worden“. Er räume ein, er habe „aus heutiger Sicht vernagelt“ reagiert.

Die Fragen werden drängender, der Kopf von Herbert immer roter. „Lassen Sie Herrn Schostok ausreden“, sagt Gerberding zur Oberstaatsanwältin. Die hatte den Ex-OB mehrfach unterbrochen. Immer wieder geht es um den Vermerk. Der fand sich auch in einer Klarsichtmappe, die Ministerpräsident Stephan Weil Schostok am 1. März 2018 übergeben hatte.

Strafanzeige erstattet

„Ich muss Dich damit konfrontieren“, habe Weil zu Zetteln, „E-Mails ausgedruckt über den Account Härke“, gesagt. Der Ex-OB fand schon das Wort „konfrontieren“ und die damit verbundenen Unterstellungen Weils „ehrenrührig“. Er habe eine Strafanzeige wegen Geheimnisverrats gegen Härke erwogen, sei nach einem weiteren Gespräch mit Weil davon abgerückt. Herbert erstattete die Strafanzeige. Schostok erwog, allen prominenten Sozialdemokraten zu schreiben und seine Sicht der Dinge darzustellen: „Wenn die von mir abrücken, ist meine Schmerzgrenze erreicht“

Weil hatte die Unterlagen von Dirk Toepffer erhalten, dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion. Schostok händigte das Material Herbert aus, und der „war entsetzt“, gab dann wieder Tipps per Whatsapp: „„ Weil kommt da nicht raus, Toepffer auch nicht. Es ist eine vorsätzliche Straftat, keine Eselei.“

Der Fall Claus Lange

Erst nach der Mittagpause geht es im Prozess um den Vorgang, der eigentlich hauptsächlich behandelt werden sollte – die ebenfalls gesetzeswidrige Zulage an den einstigen Feuerwehrchef Claus Lange. Weil das Innenministerium sich einer Stellenanhebung von B2 auf B3 widersetzt hatte, gewährte ihm Härke nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht und angeblich auf deren Geheiß monatlich 427,27 Euro für Mehrarbeit. Anders als Herbert hat Lange dieses Geld längst zurückgezahlt.

Der Prozess wird am 7. Januar fortgesetzt. Dann sind erstmals auch Zeugen geladen.

Von Vera König