Hannover

Der kleine Zebrahengst, der Anfang März im Zoo Hannover geboren wurde, ist nicht mehr namenlos: Das Fohlen hat den Namen „Thabo“ bekommen, ein Jungenname, der „Glück“ bedeutet. Den Namen haben sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ausgedacht, wie der Zoo Hannover mitteilt. „Thabo“ war schon kurz nach der Geburt zusammen mit seiner Mutter auf der Steppe in der Afrikalandschaft Sambesi zu sehen gewesen, wenn auch nur stundenweise.

Die Steppenzebras in Hannover gehören zur Unterart der Grant-Zebras, die in freier Wildbahn in Ostafrika leben. Sie gelten wie die gesamte Art im Bestand als potenziell gefährdet, was aber nicht an ihren natürlichen Feinden wie etwa den Löwen liegt. Ein Problem stellen Weidezäune dar, die den Herdentieren bei ihrer Wanderung den Weg versperren oder den Zugang zu Trinkwasser verhindern.

Wombat-Weibchen „Maya“ im Zoo Hannover – hier auf einem Foto von 2020. Quelle: Peter Steffen/dpa (Archiv)

Mini-Kängurus lugen aus den Beuteln ihrer Mütter

Neben „Thabo“ können Zoo-Besucher auch noch eine Reihe neugeborener Ziegen auf der Streichelwiese beobachten. Die zunächst noch schwarzen Tiere sind wenige Tage bis wenige Wochen alt. Bei den aus Australien stammenden Nacktnasenwombats hatten Tierpfleger ebenfalls vor ein paar Wochen Nachwuchs entdeckt, doch das winzige männliche Junge versteckt sich nach wie vor im Beutel seiner Mutter „Maya“. Dort wird es aller Voraussicht nach auch noch eine Weile bleiben – das machen Jungtiere in der Regel über Monate.

Bei den Sumpfwallabys im Outback-Bereich des Zoos ist der Nachwuchs dagegen schon etwas größer: Die Weibchen „Franzi“ und „Sissi“ tragen ihre Jungtiere im Beutel, aus denen die Kleinen immer wieder neugierig herausschauen. Die ersten Sprünge der Jungtiere auf dem roten Sand des Outbacks dürften deshalb nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Von Andreas Voigt