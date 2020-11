Hannover

Viele Gemeinschaftserlebnisse sind unter den Vorzeichen des Corona-Lockdowns verhindert worden, einige besondere sind in der Vorweihnachtszeit aber doch noch möglich: Der „ Adventskalender“ mit insgesamt neun Andachten und Gastrednern aus Kultur, Politik, Wirtschaft sowie aus anderen Religionen geht auch in diesem Jahr in der im Innenraum stimmungsvoll illuminierten Marktkirche über die Bühne.

Die erste multimediale Adventsandacht ist am Montag, 30. November, 16 Uhr. Bis zu 190 Menschen dürfen dazu in der Marktkirche zusammenkommen. Dabei gelten die Abstands- und Hygieneregeln, auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während der gesamten Andacht Pflicht, der Eintritt ist frei. Um möglichst vielen Menschen den Besuch der multimedialen Andacht zu ermöglichen, gibt es zwei Veranstaltungen pro Tag, je um 16 und 17 Uhr. Bei der Auftaktandacht redet die hannoversche Schauspielerin Denise M’Baye, die durch ihre Rolle in der ARD-Fernsehserie „Um Himmels willen“ ja auch kirchliche Bezüge hat.Sie wird, wie die anderen Rednerinnen und Redner auch, ihre Gedanken zum Advent und zu einem biblischen Text darlegen. Musikalisch umrahmt werden diese und die anderen die Andachten jeweils von zwei Studierenden der Fächer Gesang, Gitarre, Violine oder Akkordeon. Für die Illumination hat die Firma Fliegende Bauten eigens ein Lichtkonzept der entworfen. Liturgisch geleitet werden die Andachten von Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann oder von Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Weitere Rednerinnen und Redner sind unter anderem die Fernsehjournalistin Christina von Sass (1. Dezember), Gabriele Andretta, Präsidentin des Niedersächsischen Landtags (7. Dezember), OB Belit Onay (14. Dezember) und Eliah Sakakushev-von Bismarck, Geschäftsführender Direktor der Villa Seligmann.

Alle Termine und Gäste:

Di, 1.12.: Christina von Sass, Fernsehjournalistin und Moderatorin (u. a. Hallo Niedersachsen); Musik: Götz Phillip Körner (Gesang), Nuno Azevedo (Fagott); Liturgie: Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann

Do, 3.12.: Prof. Jörg Straube, Professor für Chorleitung; Anna-Doris Capitelli (Gesang), Dainis Medjaniks (Violine); Liturgie: Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes

Mo, 7.12.: Dr. Gabriele Andretta, Präsidentin des Niedersächsischen Landtags; Musik: Katarina Andersson (Gesang), Nastja Schkinder (Akkordeon); Liturgie: Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann

Di, 8.12.: Karin Haller, Schulleiterin i.R. der Peter-Ustinov-Schule; Musik: Götz Phillip Körner (Gesang), Nuno Azevedo (Fagott); Liturgie: Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes

Do, 10.12.: Dr. Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten; Musik: Anna-Doris Capitelli (Gesang), Dainis Medjaniks (Violine); Liturgie: Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann

Mo, 14.12 Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover; Musik: Katarina Andersson (Gesang), Nastja Schkinder (Akkordeon); Liturgie: Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes

Di, 15.12.: Eliah Sakakushev-von Bismarck, Geschäftsführender Direktor der Villa Seligmann; Musik: Götz Phillip Körner (Gesang), Nuno Azevedo (Fagott); Liturgie: Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes

Do, 17.12.: Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover; Musik: Anna-Doris Capitelli (Gesang), Dainis Medjaniks (Violine); Liturgie: Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann

