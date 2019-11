Lange rätselten Passanten in der Georgstraße, was dort wohl einzieht: Jetzt steht „Vaund“ samt neuartigem Geschäftsmodell kurz vor der Eröffnung. Die NP blickte in den Store, der irgendwo zwischen Showroom und Hightech-Beratung angesiedelt ist und von Hannover aus ganz Deutschland erobern will.